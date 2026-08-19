EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG sichert sich Betriebsmittelkreditlinie über bis zu EUR 20 Mio.

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EQS-Ad-hoc: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Smartbroker Holding AG: Smartbroker Holding AG sichert sich Betriebsmittelkreditlinie über bis zu EUR 20 Mio.

19.08.2026 / 18:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Smartbroker Holding AG sichert sich Betriebsmittelkreditlinie über bis zu EUR 20 Mio.

Berlin, 19. August 2026 – Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) hat heute die Zusage über einen Betriebsmittelkredit mit einem Volumen von bis zu EUR 20 Mio. zu variablen Konditionen auf Basis von EURIBOR erhalten. Die Betriebsmittelkreditlinie soll eine anfängliche Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 haben und mit banküblichen Sicherheiten besichert werden.

Die Mittel sollen zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie für die Investition in das weitere Wachstum des Onlinebrokers Smartbroker+ verwendet werden. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Smartbroker Holding AG steht noch aus und soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender

Ende der Insiderinformation

19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0) 30 2 04 56 382
Fax:+49 (0)30 20 456 500
E-Mail:info@smartbroker-holding.de
Internet:www.smartbroker-holding.de
ISIN:DE000A2GS609
WKN:A2GS60
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:39120021VUEJYNGL7R59
EQS News ID:2385930
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