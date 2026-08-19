EQS-Adhoc: Wolford veröffentlicht die Konzernergebnisse für den Berichtszeitraum von Januar bis Juni 2026

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EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Wolford veröffentlicht die Konzernergebnisse für den Berichtszeitraum von Januar bis Juni 2026

19.08.2026 / 14:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die erste Jahreshälfte zeigt die kontinuierlichen Fortschritte bei der Restrukturierung von Wolford.

Während der Umsatz mit EUR 31 Mio. gegenüber EUR 33 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 nahe dem Niveau des Vorjahres blieb, verzeichnete der Konzern eine verbesserte Ertragsentwicklung. Die wesentliche Verbesserung des EBIT von

EUR -22,8 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auf EUR -10,2 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 verdeutlicht die positiven Auswirkungen der umgesetzten Maßnahmen und bestätigt, dass Wolford trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds Schritte in die richtige Richtung unternimmt.

Das Management überwacht daher weiterhin eng die Liquidität, die operative Entwicklung und den Finanzierungsbedarf. Die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern) berücksichtigt die fortbestehende Abhängigkeit des Konzerns von der Aktionärsunterstützung sowie von anderen Finanzierungsquellen, während das Restrukturierungsprogramm fortgesetzt wird und solange eine nachhaltige Profitabilität noch nicht erreicht wurde.

Ende der Insiderinformation

19.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Telefon:+43/5574/6900
E-Mail:investor@wolford.com
Internet:www.wolford.com
ISIN:AT0000834007
WKN:83400
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code:529900CPC3UZMJ3DTN75
EQS News ID:2385682
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2385682 19.08.2026 CET/CEST

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