EQS-Adhoc: Wolford veröffentlicht die Konzernergebnisse für den Berichtszeitraum von Januar bis Juni 2026

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Wolford veröffentlicht die Konzernergebnisse für den Berichtszeitraum von Januar bis Juni 2026



19.08.2026 / 14:50 CET/CEST

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Die erste Jahreshälfte zeigt die kontinuierlichen Fortschritte bei der Restrukturierung von Wolford.

Während der Umsatz mit EUR 31 Mio. gegenüber EUR 33 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 nahe dem Niveau des Vorjahres blieb, verzeichnete der Konzern eine verbesserte Ertragsentwicklung. Die wesentliche Verbesserung des EBIT von

EUR -22,8 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auf EUR -10,2 Mio. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 verdeutlicht die positiven Auswirkungen der umgesetzten Maßnahmen und bestätigt, dass Wolford trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds Schritte in die richtige Richtung unternimmt.

Das Management überwacht daher weiterhin eng die Liquidität, die operative Entwicklung und den Finanzierungsbedarf. Die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern) berücksichtigt die fortbestehende Abhängigkeit des Konzerns von der Aktionärsunterstützung sowie von anderen Finanzierungsquellen, während das Restrukturierungsprogramm fortgesetzt wird und solange eine nachhaltige Profitabilität noch nicht erreicht wurde.

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