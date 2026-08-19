EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

19.08.2026 / 06:59 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

19.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FACC AG
Fischerstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Österreich
Internet:www.facc.com
LEI Code:52990021YEMY298JY727
Ende der MitteilungEQS News-Service

2385210 19.08.2026 CET/CEST

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