EQS-AFR: Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fidelity Exchange Traded Products GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fidelity Exchange Traded Products GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.08.2026 / 11:09 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fidelity Exchange Traded Products GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 21.08.2026

Ort:

https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp

19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fidelity Exchange Traded Products GmbH
Eschersheimer Landstr. 14
60322 Frankfurt
Deutschland
Internet:https://www.fidelity.lu/funds/fidelity-physical-bitcoin-etp
LEI Code:254900WSTJE3NUS14407
Ende der MitteilungEQS News-Service

2385622 19.08.2026 CET/CEST

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