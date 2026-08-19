EQS-AFR: VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VOLKSBANK WIEN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



19.08.2026 / 09:51 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die VOLKSBANK WIEN AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.volksbankwien.at/hjfb2026

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.volksbankwien.at/hjfb2026_en

19.08.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: VOLKSBANK WIEN AG Dietrichgasse 25 1030 Wien Österreich Internet: volksbankwien.at LEI Code: 529900D4CD6DIB3CI904

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