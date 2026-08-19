EQS-AFR: VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

19.08.2026 / 09:51 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VOLKSBANK WIEN AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.volksbankwien.at/hjfb2026

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.volksbankwien.at/hjfb2026_en

19.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
1030 Wien
Österreich
Internet:volksbankwien.at
LEI Code:529900D4CD6DIB3CI904
Ende der MitteilungEQS News-Service

2385528 19.08.2026 CET/CEST

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Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)

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