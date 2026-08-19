EQS-CMS: BOS GmbH & Co. KG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BOS GmbH & Co. KG / Herkunftsstaat
BOS GmbH & Co. KG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.08.2026 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die BOS GmbH & Co. KG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BOS GmbH & Co. KG
Ernst-Heinkel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Internet:www.bos.de
LEI Code:529900XO8NUCKQJFB816
Ende der MitteilungEQS News-Service

2385630 19.08.2026 CET/CEST

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BOS GmbH & Co. KG FLR-Notes v.25(27/29)

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