EQS-CMS: BOS GmbH & Co. KG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BOS GmbH & Co. KG / Herkunftsstaat
BOS GmbH & Co. KG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.08.2026 / 10:52 CET/CEST
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Die BOS GmbH & Co. KG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BOS GmbH & Co. KG
|Ernst-Heinkel-Straße 2
|73760 Ostfildern
|Deutschland
|Internet:
|www.bos.de
|LEI Code:
|529900XO8NUCKQJFB816
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2385630 19.08.2026 CET/CEST
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