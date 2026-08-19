EQS-CMS: BOS GmbH & Co. KG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BOS GmbH & Co. KG / Herkunftsstaat

BOS GmbH & Co. KG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.08.2026 / 10:52 CET/CEST

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Die BOS GmbH & Co. KG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BOS GmbH & Co. KG Ernst-Heinkel-Straße 2 73760 Ostfildern Deutschland Internet: www.bos.de LEI Code: 529900XO8NUCKQJFB816

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