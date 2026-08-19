EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.08.2026 / 08:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gerrit
Nachname(n):Steen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
173,2 EUR54 Stück
173,2 EUR18 Stück
173,2 EUR28 Stück
173,2 EUR4 Stück
173,2 EUR9 Stück
173,2 EUR73 Stück
173,4 EUR14 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
173,214 EUR200 Stück

e) Datum des Geschäfts

17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET)
MIC:WBAH

19.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet:www.ats.net
LEI Code:529900EVOKN4LCCD9321
Ende der MitteilungEQS News-Service

106704 19.08.2026 CET/CEST

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