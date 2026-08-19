EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.08.2026 / 08:20 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Gerrit
|Nachname(n):
|Steen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
b) LEI
|529900EVOKN4LCCD9321
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000969985
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|173,2 EUR
|54 Stück
|173,2 EUR
|18 Stück
|173,2 EUR
|28 Stück
|173,2 EUR
|4 Stück
|173,2 EUR
|9 Stück
|173,2 EUR
|73 Stück
|173,4 EUR
|14 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|173,214 EUR
|200 Stück
e) Datum des Geschäfts
|17.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET)
|MIC:
|WBAH
19.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|LEI Code:
|529900EVOKN4LCCD9321
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106704 19.08.2026 CET/CEST