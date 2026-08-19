EQS-News: Alpha Entrepreneurial Partners erwirbt 7% an der Masterflex SE

Emittent / Herausgeber: Alpha Entrepreneurial Partners Investment-AG TGV / Schlagwort(e): Ankauf

Alpha Entrepreneurial Partners erwirbt 7% an der Masterflex SE



19.08.2026 / 09:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AEP wird langfristig orientierter Aktionär und unterstützt die weitere strategische und operative Entwicklung der Masterflex SE München / Gelsenkirchen, 19. August 2026

– Die Alpha Entrepreneurial Partners Investment-AG TGV („AEP“) hat eine Beteiligung von 7,0% an der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) erworben. Mit dem Erwerb wird AEP zu einem wesentlichen Aktionär der Masterflex SE und bringt seine langfristige Überzeugung von der Gesellschaft und ihren Entwicklungsperspektiven zum Ausdruck. Dass Masterflex zugleich das erste Kerninvestment von AEP seit dem kürzlich erfolgten Fondsstart ist, unterstreicht die besondere Überzeugung des Fondsmanagements von der Qualität des Unternehmens und seinem Entwicklungspotenzial.

Masterflex verfügt über eine führende Marktposition im Bereich der Hightech-Schlauch- und Verbindungssysteme und zeichnet sich durch eine hohe technologische Kompetenz, attraktive strukturelle Wachstumsperspektiven sowie eine starke Positionierung in anspruchsvollen und wachstumsorientierten Nischenmärkten aus. AEP sieht darüber hinaus Potenzial, die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft durch die konsequente Umsetzung der bestehenden Strategie und die Nutzung weiterer organischer und anorganischer Wachstumsmöglichkeiten fortzusetzen.

Florian Herger, Vorstand und Co-Founder von AEP:

„Masterflex ist für uns ein sehr überzeugendes und exzellent geführtes Unternehmen und passt hervorragend zu unserem langfristig orientierten Investmentansatz. Die Masterflex-Gruppe verfügt über eine starke Marktposition, hohe technologische Kompetenz und attraktive strukturelle Wachstumsperspektiven. Besonders überzeugt uns die Kombination aus einer klaren strategischen Ausrichtung, einem erfolgreichen operativen Geschäftsmodell und weiteren Möglichkeiten für profitables organisches und anorganisches Wachstum.“

Sebastian Reppegather, ebenfalls Vorstand und Co-Founder von AEP:

„Wir haben großes Vertrauen in das Management und die von Dr. Andreas Bastin und Mark Becks verfolgte Strategie. Masterflex hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt und verfügt aus unserer Sicht über hervorragende Voraussetzungen, diesen Weg fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, die Gesellschaft als langfristig orientierter Aktionär zu begleiten und die Masterflex auf ihrem wertsteigernden Wachstumskurs zu unterstützen.“

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex SE:

„Wir freuen uns sehr, AEP als neuen langfristig orientierten Aktionär bei Masterflex zu begrüßen. Das Team von AEP hat sich intensiv mit unserem Unternehmen auseinandergesetzt und bringt eine langfristige Perspektive sowie umfangreiche Erfahrung in der Begleitung börsennotierter Unternehmen mit. Wir freuen uns, mit AEP einen weiteren Aktionär an unserer Seite zu haben, der diese langfristige Perspektive teilt und die weitere Entwicklung von Masterflex konstruktiv unterstützen möchte.“

Über Alpha Entrepreneurial Partners

Die Alpha Entrepreneurial Partners Investment-AG TGV („AEP“) ist ein langfristig orientierter Investmentpartner mit Fokus auf börsennotierte Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

AEP investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont in etablierte Unternehmen mit attraktiven Marktpositionen, strukturellen Wachstumsperspektiven und Potenzial für eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes.

Die Alpha Entrepreneurial Partners Investment-AG TGV ist eine interne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in Form einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital nach § 17 Absatz 2 Nummer 2 und § 108 KAGB. Sie ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) nach § 44 KAGB registriert.

Kontakt

:

Alpha Entrepreneurial Partners

Florian Herger, Vorstand und Co-Founder

f.herger@alpha-entrepartners.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News