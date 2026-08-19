EQS-News: Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor ALSO

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Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor ALSO



19.08.2026 / 11:00 CET/CEST

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Die Shelly Group stärkt ihre Präsenz auf dem europäischen Markt durch eine Partnerschaft mit dem führenden Technologie-Distributor ALSO

Die europaweite Partnerschaft ermöglicht den Zugang zum umfangreichen Netzwerk von ALSO aus Wiederverkäufern, Systemintegratoren und professionellen Installateuren

Die Zusammenarbeit verbindet den Vertrieb mit gemeinsamen Marketingmaßnahmen, technischen Schulungen und Initiativen zur Vertriebsunterstützung

Unterstützt zusätzlich die internationale Expansionsstrategie von Shelly durch die Stärkung des professionellen Vertriebskanals in ganz Europa

Sofia / München, 19.August 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, setzt ihre internationale Expansionsstrategie fort und baut ihre Marktpräsenz in ganz Europa aus. Zu diesem Zweck ist das Unternehmen eine europaweite Partnerschaft mit ALSO, Europas größtem Technologieanbieter, eingegangen. Die Zusammenarbeit erweitert Shellys Zugang zum umfangreichen Netzwerk von ALSO aus Wiederverkäufern, Systemintegratoren und professionellen Installateuren und verbindet den Produktvertrieb mit gemeinsamen Maßnahmen in den Bereichen Marketing, technische Schulungen und Vertriebsunterstützung.

Das Portfolio von Shelly an Smart-Home- und Smart-Building-Lösungen wird über den speziellen IoT-Geschäftsbereich von ALSO und dessen breites europäisches Vertriebsnetz erhältlich sein. Die Zusammenarbeit geht weit über den Vertrieb hinaus und umfasst technischen Kundensupport, technische und vertriebliche Schulungen, Webinare, Maßnahmen zur digitalen Lead-Generierung, die Teilnahme an Branchenveranstaltungen sowie gemeinsame Marketingkampagnen. Zusammen sollen diese Initiativen professionelle Vertriebspartner dabei unterstützen, Shelly-Lösungen in den Bereichen Wohn-, Gewerbe- und Smart-Building-Anwendungen erfolgreich zu vermarkten, einzuführen und zu skalieren.

Die Partnerschaft stärkt die bestehende Marktposition von Shelly bei den Verbrauchern und ihrer aktiven DIY-Community, indem sie den professionellen Vertriebskanal des Unternehmens europaweit weiter ausbaut. Dank des erweiterten Zugangs zu ihren Lösungen über das umfangreiche europäische Partnernetzwerk von ALSO erleichtert Shelly Installateuren, Systemintegratoren und Wiederverkäufern die Beschaffung und den Einsatz ihrer Produkte. Die Zusammenarbeit markiert einen weiteren Schritt in der konsequenten Umsetzung der langfristigen internationalen Expansionsstrategie von Shelly.

Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group: „Professionelle Nutzer entwickeln sich zu einem immer wichtigeren Wachstumsmotor für Shelly. Die starke europäische Vertriebsorganisation von ALSO ermöglicht es uns, unsere Lösungen für Installateure, Systemintegratoren und Wiederverkäufer zugänglicher zu machen und gleichzeitig die lebendige Community zu ergänzen, die seit jeher den Kern des Shelly-Ökosystems bildet. Gemeinsam stärken wir damit eine weitere wichtige Säule unserer langfristigen internationalen Wachstumsstrategie.“

Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern.

Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95 EQS News ID: 2385208

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