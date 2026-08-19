EQS-News: Neun Experten von Ocean Tomo wurden in die 2026 IAM Strategy 300 aufgenommen - die weltweit führenden Strategen im Bereich des geistigen Eigentums

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Neun Experten von Ocean Tomo wurden in die 2026 IAM Strategy 300 aufgenommen - die weltweit führenden Strategen im Bereich des geistigen Eigentums



19.08.2026 / 08:10 CET/CEST

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Diese Anerkennung gilt für alle Tätigkeitsbereiche von Ocean Tomo und spiegelt den ganzheitlichen Ansatz der Kanzlei im Bereich des geistigen Eigentums und neuer KI-Vermögenswerte wider.

NEW YORK, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo, ein Unternehmen von J.S. Held, beschäftigt neun Experten, die in die 2026 IAM Strategy 300 aufgenommen wurden – den Branchenleitfaden für die weltweit führenden Strategen im Bereich des geistigen Eigentums (Intellectual Property, IP). Die Preisträger sind Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley und Ryan Zurek. Gemeinsam decken sie alle vier Dienstleistungsbereiche von Ocean Tomo ab: Gutachten; Bewertung und Strategie; Beratung; Patentanalyse und Reverse Engineering. Mit ihrer gebündelten Expertise in den Bereichen IP-Bewertung, Lizenzierung, wirtschaftlicher Schadenersatz, Patenttransaktionen, FRAND/SEP-Analyse sowie strategische Beratung decken sie den gesamten Lebenszyklus immaterieller Vermögenswerte ab.

Part of the industry's most comprehensive global IP consulting group, nine experts from Ocean Tomo, a part of J.S. Held, have been recognized among the World's Leading Intellectual Property Strategists by IAM.

Im Rahmen von IAM Strategy 300 werden Personen ausgezeichnet, die auf innovative Weise Strategien entwickeln und umsetzen, die geistiges Eigentum als entscheidenden Unternehmenswert fördern. James E. Malackowski, Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum bei J.S. Held und Mitbegründer von Ocean Tomo, äußerte sich zu dieser Auszeichnung wie folgt: „Die Tatsache, dass Kollegen aus allen Bereichen unserer Tätigkeit gewürdigt werden, zeigt mir, dass unser integrierter Ansatz unseren Mandanten zugutekommt. Diese Auszeichnung spiegelt die Tiefe des Talents wider, das wir bei Ocean Tomo aufgebaut haben, und bekräftigt unsere Rolle als vertrauenswürdige Berater, deren Schwerpunkt auf dem Geschäftsfeld des geistigen Eigentums im weitesten Sinne liegt."

Lernen Sie die weltweit führenden IP-Strategen von Ocean Tomo kennen

In seinen 2026 Strategy 300-Profilen stellt IAM jeden von Ocean Tomo ausgezeichneten Preisträger vor:

Gregory Campanella, CLP -- Senior Geschäftsleiter, Bewertung und Strategie „Gregory Campanella unterstützt Unternehmen dabei, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf ihre wertvollsten Vermögenswerte zu treffen. Dank seiner Fachkompetenz in den Bereichen IP-Bewertung, Verwertung und strategische Transaktionen können Kunden Übernahmen, Umstrukturierungen, Joint Ventures und Lizenzierungsmöglichkeiten souverän bewältigen." -- IAM Strategy 300

John A. Hudson – Senior Geschäftsleiterr, Büro des leitenden IP-Beauftragten „Für John Hudson ist geistiges Eigentum mehr als nur ein rechtlicher Vermögenswert – es ist ein Motor für den geschäftlichen Wandel. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Transaktionen, Vermarktung und strategische Beratung unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Geschäftstätigkeit am Wert der Innovation auszurichten." -- IAM Strategy 300

David Kennedy, CPA – Leitender Geschäftsleiter, Expertengutachten „David Kennedy ist seit Jahrzehnten als Berater im Bereich der wirtschaftlichen Aspekte des geistigen Eigentums tätig und unterstützt Mandanten bei der Gestaltung hochwertiger Lizenzvereinbarungen, Patenttransaktionen und Lizenzgebührenmodelle. Dank seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Wertermittlung, FRAND und Sachverständigenaussagen gilt er als vertrauenswürdiger Ansprechpartner bei komplexen Streitigkeiten und Verhandlungen im Bereich des geistigen Eigentums." -- IAM Strategy 300

Brian W. Napper – Leitender Geschäftsleiter, Expertengutachten „Wenn es bei Rechtsstreitigkeiten um die wirtschaftlichen Aspekte des geistigen Eigentums geht, wird häufig Brian W. Napper um Rat gefragt. Seine Arbeit in den Bereichen FRAND-Lizenzierung, Patentschadensersatz und Wertermittlung hat wegweisende Rechtsfälle beeinflusst und die Art und Weise geprägt, wie komplexe Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums bewertet werden." -- IAM Strategy 300

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF – Leitender Geschäftsleiter, Expertengutachten „Larry Tedesco hat sich eine Karriere damit aufgebaut, den wirtschaftlichen Wert von geistigem Eigentum zu erschließen." Er verfügt über gleichermaßen umfassende Erfahrung in den Bereichen Wertermittlung, Lizenzierung, FRAND-Analyse und Schadensersatz und bringt eine seltene Perspektive aus der Praxis in komplexe Patenttransaktionen und geschäftskritische Rechtsstreitigkeiten in technologieorientierten Branchen ein." -- IAM Strategy 300

Ozer Teitelbaum, JD – Geschäftsleiter, Beratung „Nur wenige Fachleute haben das Thema geistiges Eigentum aus so vielen Blickwinkeln betrachtet wie Ozer Teitelbaum. Dank seines Hintergrunds, der von Führungsaufgaben in Unternehmen über Patentrecht und Unternehmensstrategie bis hin zu Investitionen reicht, ist er in der Lage, komplexe Transaktionen im Bereich des geistigen Eigentums zu strukturieren, die einen dauerhaften wirtschaftlichen Mehrwert schaffen." -- IAM Strategy 300

Marek Wernik – Senior Direktor, Patentanalyse und Reverse Engineering „Marek Wernik ist seit mehr als drei Jahrzehnten eine führende Persönlichkeit im Bereich Telekommunikation und IP-Strategie. Seine einzigartige Kombination aus technischem Fachwissen, Erfahrung im Lizenzwesen und Führungsqualitäten ermöglicht es Kunden, komplexe Herausforderungen im Bereich Innovation und Kommerzialisierung auf den globalen Technologiemärkten zu meistern."vorderster Front im Bereich Telekommunikation und IP-Strategie tätig." -- IAM Strategy 300

Sam Wiley – Geschäftsleiter, Patentanalyse und Reverse Engineering „Patentanalysen bilden den Kern der Arbeit von Sam Wiley. Auf der Grundlage seiner Erfahrungen beim USPTO, in der Industrie und in der strategischen Beratung unterstützt er Unternehmen dabei, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Portfolioentscheidungen zu stärken, Transaktionen zu unterstützen und den vollen geschäftlichen Wert des geistigen Eigentums zu erschließen." -- IAM Strategy 300

Ryan Zurek – Senior Geschäftsleiter, Beratung „Von Lizenzstrategien über durch geistiges Eigentum abgesicherte Investitionen bis hin zu komplexen Transaktionen – Ryan Zurek unterstützt seine Mandanten dabei, sich auf der wirtschaftlichen Seite des geistigen Eigentums zurechtzufinden. Dank seiner Erfahrung in den Bereichen Wertermittlung und Transaktionsberatung ist er in der Lage, Chancen zu erkennen, die die finanzielle Rendite von Innovationen maximieren." -- IAM Strategy 300

Experten von Ocean Tomo wurden sowohl bei den 2026 IAM Patent 1000 als auch bei den IAM Strategy 300 ausgezeichnet

Diese Auszeichnung knüpft an ein erfolgreiches Jahr für Ocean Tomo an. Im Juni 2026 wurden die Experten der Kanzlei im IAM Patent 1000 zu den weltweit führenden Patentexperten gekürt. Dort berichtete IAM: „Ocean Tomo, ein Teil von J.S. Held, ist nach wie vor ein Schwergewicht im Bereich der globalen IP-Beratung und Schadensersatzfragen und vereint fundiertes Fachwissen in den Bereichen Finanzen, Technik und Lizenzierung mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Bearbeitung einiger der weltweit bedeutendsten IP-Streitigkeiten." Diese beiden kurz aufeinanderfolgenden Auszeichnungen unterstreichen die Tiefe und Breite des Fachwissens im gesamten integrierten Team von Ocean Tomo.

Erfahren Sie mehr über die weltweit führenden IP-Strategen von Ocean Tomo

Erfahren Sie mehr über die Preisträger der Ocean Tomo IAM Strategy 300 und darüber, wie diese dazu beitragen, den Wert Ihres geistigen Eigentums über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg zu realisieren und zu schützen. Besuchen Sie dazu: https://oceantomo.com/insights/nine-ocean-tomo-experts-named-to-the-2026-iam-strategy-300. Um Kontakt zu einem der Experten aufzunehmen, senden Sie bitte eine E-Mail an oceantomo@jsheld.com oder.

Die umfassende Expertise von Ocean Tomo im Bereich des geistigen Eigentums

Diese Experten gehören zur weltweit umfassendsten Beratungsgruppe für geistiges Eigentum in der Branche. Die 360-Grad-Expertise von Ocean Tomo im Bereich des geistigen Eigentums liefert kontinuierliches Feedback und stärkt damit die Fähigkeit des Teams, fundierte und umsetzbare Erkenntnisse zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten zu liefern.

Kunden profitieren von dem einzigartigen Verständnis von Ocean Tomo für den Wert geistigen Eigentums, das auf der umfassenden Tätigkeit des Unternehmens in allen Bereichen im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten beruht – von der strategischen Planung über Investitionen und Rechtsstreitigkeiten bis hin zu Transaktionen. Die Ergebnisse von Rechtsstreitigkeiten tragen zur Verfeinerung der Bewertungsmethoden bei, während Beratungsmandate von praktischen Erkenntnissen geprägt sind, die sowohl aus den Vorstandsetagen als auch von den öffentlichen Märkten stammen. Unsere Transaktionsergebnisse – der Kauf, Verkauf und die Lizenzierung von geistigem Eigentum – bestätigen strategische Entscheidungen und liefern Anhaltspunkte dafür, wie geistiges Eigentum in der Praxis bewertet wird. Die von Inhabern geistigen Eigentums zur Kapitalbeschaffung herangezogenen Bewertungen von Ocean Tomo geben Aufschluss darüber, wie Finanzinstitute geistiges Eigentum als bankfähige Vermögenswerte anerkennen.

Als Teil von J.S. Held arbeitet Ocean Tomo weltweit mit mehr als 1.500 Fachleuten zusammen und unterstützt bei komplexen technischen, wissenschaftlichen und finanziellen Fragestellungen in Bezug auf alle Vermögenswerte und Risikowerte. Das Expertenteam verfügt über umfassende Erfahrung mit materiellen und immateriellen Vermögenswerten, die durch geistiges Eigentum geschützt sind.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen sowie Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Organisationen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen sowie ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die Kunden in die Lage versetzen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1500 Fachleute betreuen Organisationen auf sechs Kontinenten, darunter 84 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 75 % der Forbes-Top-20-Versicherungsunternehmen (90 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) sowie 71 % der Fortune-100-Unternehmen.

J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an.Die Wertpapiere werden über PM Securities, LLC, firmierend unter dem Namen Phoenix IB, oder Ocean Tomo Investments, einem Unternehmen von J.S. Held, angeboten, das Mitglied der FINRA und der SIPC ist. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt:

Kristi L. Stathis | Globale Öffentlichkeitsarbeit | +1 786 833 4864 | Kristi.Stathis@jsheld.com

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