EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Nagarro SE
Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.08.2026 / 13:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Nagarro SE
Straße, Hausnr.: Baierbrunner Straße 15
PLZ: 81379
Ort: München
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 9845008396BA67DA9B37

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Vikram Sehgal
Geburtsdatum: 16.05.1971

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Vikram and Anita Sehgal Family Trust; The Sehgal Senior Irrevocable Trust

5. Datum der Schwellenberührung:
14.08.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,08 % 0,00 % 3,08 % 12922297
letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A3H2200 0 398295 0,00 % 3,08 %
Summe 398295 3,08 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Vikram Sehgal % % %
Vikram and Anita Sehgal Family Trust; The Sehgal Senior Irrevocable Trust 3,08 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Der Vikram and Anita Sehgal Family Trust und der The Sehgal Senior Irrevocable Trust sind unmittelbar und mittelbar am vorherigen Aktionär, der StarView Capital Growth Fund, LLC beteiligt. Herr Vikram Sehgal sind über seine beherrschende Stellung und als Begünstigter die Stimmrechtsanteile im Sinne der §§ 33, 34 WpHG zuzurechnen. 

Datum
19.08.2026


19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com
LEI Code: 9845008396BA67DA9B37

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385690  19.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nagarro

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kaufgestern, 00:48 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Traditionswert aus dem TecDax hat weiteres Potenzialgestern, 13:00 Uhr · onvista
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's17. Aug. · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen