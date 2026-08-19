Euro-Inflation zieht an - EZB-Banker sieht keine Zweitrundeneffekte

Berlin, 19. ⁠Aug (Reuters) - Die Inflation im Euro-Raum ist im Juli wegen höherer Energiepreise gestiegen und liefert der EZB Argumente für eine Zinserhöhung. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juli um durchschnittlich 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt am ‌Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. Im Juni war die Teuerungsrate auf 2,8 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im Mai auf 3,2 Prozent geklettert war.

Mit dem ⁠Wiederaufflammen des ⁠Iran-Krieges sind auch die Energiepreise im vergangenen Monat wieder kräftig gestiegen: Sie legten um 10,3 Prozent im Vergleich zum Juli 2025 zu. Auch Dienstleistungen verteuerten sich mit 3,3 Prozent spürbar. Lebensmittel, Alkohol und Tabak kosteten hingegen nur 1,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zuletzt ‌eine Zinspause eingelegt, nachdem sie sich im Juni ‌mit der ersten Erhöhung seit drei Jahren gegen die steigende Inflation gestemmt hatte. Sie verfehlt ihr Ziel einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent derzeit klar und will ⁠unbedingt vermeiden, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge nachhaltig durcheinanderbringt: Denn die vom Iran-Krieg ‌angeheizten hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen ⁠bergen das Risiko, dass sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln und sich so die Inflation verfestigt.

Das Lohnwachstum ist nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn bislang moderat geblieben. Es gebe keine klaren Anzeichen für ‌Zweitrundeneffekte, sagte der finnische Notenbankchef. "Entscheidend wird ⁠sein, die Inflationserwartungen verankert zu halten, ⁠damit dies auch so bleibt", sagte Rehn laut Redetext. Die nächste geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist für den 10. September angesetzt.

Deutschland lag im Juli mit 2,8 Prozent knapp unter dem Durchschnitt aller Euro-Länder, nachdem die Inflation nach der für europäische Vergleichszwecke berechneten Rate (HVPI) im Juni auf 2,4 Prozent gefallen war. Ein Grund für das Anziehen der Inflation war hierzulande, dass der staatliche Tankrabatt am 30. Juni ausgelaufen ist. Er ⁠hatte die Preise an den Zapfsäulen zwei Monate lang gedrückt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)