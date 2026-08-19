Eurowings fliegt wieder nach Dubai

dpa-AFX · Uhr
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KÖLN (dpa-AFX) - Nach fast acht Monaten kriegsbedingter Pause will die Fluggesellschaft Eurowings wieder in das arabische Emirat Dubai fliegen. Die Verbindungen waren nach dem gemeinsamen Angriff von USA und Israel auf den Iran Ende Februar 2026 gekappt worden. Die Iraner hatten in dem Konflikt auch Ziele in den Emiraten beschossen.

Die Direktflüge ab Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn sollen mit Beginn des Winterflugplans am 25. Oktober wieder aufgenommen werden, wie die Lufthansa -Tochter Eurowings mitteilte.

Vom 1. Dezember an sind dann auf allen Dubai-Flügen die neuen Premium-Business-Sitze buchbar, bei denen erstmals auf der Kurz- und Mittelstrecke nur noch vier separate Sessel pro Reihe montiert sind. Eurowings weitet das Konzept auf sämtliche acht Flugzeuge der Reihe Airbus A320neo aus, so dass die neuen Sitze auch auf einzelnen Verbindungen nach London, Mallorca und Málaga angeboten werden./ceb/DP/jha

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