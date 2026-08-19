Ex-Manager belastet Meta in US-Prozess schwer

Chicago, 19. ⁠Aug (Reuters) - In einem wegweisenden US-Prozess über die Gefahren sozialer Medien für Kinder hat ein ehemaliger Manager den Facebook-Mutterkonzern Meta schwer belastet. Das Unternehmen habe interne Warnungen über die schädlichen Auswirkungen seiner Plattformen auf Jugendliche ignoriert, sagte Arturo Bejar am Dienstag vor einem Bundesgericht ‌im kalifornischen Oakland. Bejar ist der erste Zeuge in dem auf sechs Wochen angelegten Verfahren. Seine Aussage soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Eine Gruppe von US-Bundesstaaten wirft ⁠dem Konzern ⁠in dem Prozess vor, Facebook und Instagram gezielt so entwickelt zu haben, dass sie junge Nutzer abhängig machen. Dies fördere Angstzustände, Depressionen und sogar Suizide. Zudem beschuldigen 29 Staaten Meta, illegal persönliche Daten von Kindern unter 13 Jahren gesammelt zu haben. Meta weist die Vorwürfe zurück und betont, sich für den Schutz Jugendlicher einzusetzen.

Der ‌Ex-Manager, der von 2009 bis 2015 und später als ‌Berater für Meta arbeitete, erklärte, er habe die Führungsebene auf die Probleme aufmerksam gemacht. Die internen Kontrollen des Konzerns seien fehlerhaft gewesen, weil sie sich darauf konzentriert hätten, Verstöße gegen ⁠Unternehmensrichtlinien zu erfassen, statt den tatsächlichen Schaden für Nutzer zu messen. Im Zeugenstand verlas ‌Bejar eine E-Mail an Meta-Produktchef Chris Cox, ⁠in der er auf eine große Lücke zwischen den von Meta gemeldeten Zahlen und dem tatsächlichen Leid der Nutzer hinwies. "Junge Menschen kamen außergewöhnlich häufig zu Schaden", sagte Bejar. "Eltern hätten über diese Realität Bescheid wissen wollen."

Experten zufolge ist ‌der Prozess der bislang größte juristische Prüfstein ⁠für die Auswirkungen sozialer Medien auf ⁠Jugendliche. Meta sieht sich mit Tausenden ähnlichen Klagen konfrontiert. In einem Verfahren im Bundesstaat New Mexico wurde der Konzern bereits zu Schadenersatz und Strafzahlungen in Höhe von 942 Millionen Dollar verurteilt und angewiesen, seine Plattformen zu ändern. Meta hatte vor dem aktuellen Prozess vergeblich versucht, Bejars Aussage zu verhindern. Das Unternehmen argumentierte, er habe Beweise vernichtet, indem er Nachrichten auf dem Messenger-Dienst Signal gelöscht habe. Die zuständige Richterin wies dies jedoch als aussichtslosen Versuch zurück, einen wichtigen Zeugen auszuschließen.

(Bericht ⁠von Diana Novak Jones, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)