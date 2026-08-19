Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.08.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenLuxusgüterInfrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Analog DevicesBericht 3. Quartal 2026
Deutsche Rohstoff AGBericht 2. Quartal 2026
DocMorris (ehem. Zur Rose)Bericht 2. Quartal 2026
Estée LauderBericht Geschäftsjahr 2026
ExasolBericht 2. Quartal 2026
FACCBericht 2. Quartal 2026
GeberitBericht 2. Quartal 2026
Heidelberger DruckmaschinenBericht 1. Quartal 2027
KGHM Polska MiedzBericht 2. Quartal 2026
PFISTERER HoldingBericht 2. Quartal 2026
Steyr MotorsBericht 2. Quartal 2026
TargetBericht 2. Quartal 2026
TJX CompaniesBericht 2. Quartal 2027
WolfspeedBericht Geschäftsjahr 2026
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICESBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberger Druckmaschinen
Steyr Motors
Deutsche Rohstoff AG
Pfisterer
FACC
Wolfspeed
KGHM Polska Miedz
DocMorris (ehem. Zur Rose)
Target
Exasol
Estée Lauder
Analog Devices
TJX
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES
Geberit

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