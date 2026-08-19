Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.08.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Analog Devices
|Bericht 3. Quartal 2026
|Deutsche Rohstoff AG
|Bericht 2. Quartal 2026
|DocMorris (ehem. Zur Rose)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Estée Lauder
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Exasol
|Bericht 2. Quartal 2026
|FACC
|Bericht 2. Quartal 2026
|Geberit
|Bericht 2. Quartal 2026
|Heidelberger Druckmaschinen
|Bericht 1. Quartal 2027
|KGHM Polska Miedz
|Bericht 2. Quartal 2026
|PFISTERER Holding
|Bericht 2. Quartal 2026
|Steyr Motors
|Bericht 2. Quartal 2026
|Target
|Bericht 2. Quartal 2026
|TJX Companies
|Bericht 2. Quartal 2027
|Wolfspeed
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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