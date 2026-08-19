Goldpreis steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Anfang Juni gestiegen. Am späten Nachmittag kostete die Feinunze (rund 31,1 Gramm) 4.489 US-Dollar. Das waren 3,57 Prozent oder 155 Dollar mehr als am Vortag.

Der Goldpreis profitierte von den gesunkenen US-Renditen. Der US-Anleihemarkt reagierte mit steigenden Kursen auf die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

Der Schritt des Finanzministeriums signalisiert Besorgnis über den anhaltenden Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen für 30-jährige Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte. Der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen hatte Sorgen an den Finanzmärkten ausgelöst. Gestiegene Inflationssorgen, die Folgen des Iran-Kriegs, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf der großen KI-Unternehmen hatte zuletzt die Renditen nach oben getrieben.

Die niedrigeren Renditen machen Gold für Anleger attraktiver, da dieses keine Zinsen abwirft. Hinzu kommt, dass der Dollar zu allen wichtigen Währungen nachgab. Dies macht Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger./jsl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis

Das könnte dich auch interessieren

dailyEDEL: Gold - Weiter in der Handelsspanneheute, 06:30 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyEDEL: Gold - Weiter in der Handelsspanne
dailyEDEL: Gold - Dynamischer Ausbruch17. Aug. · BNP Paribas S.A.
dailyEDEL: Gold - Dynamischer Ausbruch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?heute, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashheute, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereiztgestern, 13:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen