Heidelberger Druck will mit Drohnenabwehr und Batterien wachsen

Düsseldorf, ⁠19. Aug (Reuters) - Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck treibt seinen Umbau zum Technologiekonzern voran und steigt in die Geschäftsfelder Drohnenabwehr und Energiespeicher ein. Zusammen mit ‌dem ukrainischen Entwickler Skyeton sollen autonome Luft-Boden-Systeme entstehen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Zudem ⁠wolle das ⁠Unternehmen in die Produktion von Natrium-Ionen-Batteriespeichern einsteigen. "Unsere Investitionen anhand der strategischen Agenda prägen das laufende Geschäftsjahr von Heidelberg. Wir wollen die Marktposition des Unternehmens weiter stärken und neue ‌Potenziale erschließen", erklärte Konzernchef Jürgen ‌Otto.

Trotz eines schwachen Starts ins neue Geschäftsjahr bestätigte Otto seine Prognose, die einen stabilen Umsatz und ⁠eine spürbar bessere operative Marge vorsieht. Im ersten ‌Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 ⁠litt das Unternehmen unter herausfordernden Rahmenbedingungen. Der Umsatz sank auf 404 Millionen Euro von 466 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis ‌nach Steuern weitete ⁠sich auf einen Verlust von ⁠32 Millionen Euro aus, nach einem Minus von elf Millionen Euro. Die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebitda) brach auf 0,2 Prozent ein. Als Grund nannte Heidelberg unter anderem das Auslaufen eines staatlichen Förderprogramms in Italien.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)