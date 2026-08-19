Heidelberger Druckmaschinen bleibt trotz schwachen Quartals bei Jahreszielen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im ersten Geschäftsquartal die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis gingen deutlich zurück. Die Ziele für das Gesamtjahr (bis Ende März) bestätigte der Vorstand um Unternehmenschef Jürgen Otto aber. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut 13 Prozent auf 404 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Während das Unternehmen deutlich mehr in China, Großbritannien und Brasilien umsetzen konnte, gingen die Erlöse insbesondere in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zurück.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach von 20 Millionen Euro im Vorjahr auf eine Million Euro ein. Unter dem Strich fiel mit 32 Millionen Euro ein deutlich höherer Verlust als ein Jahr zuvor an.

Der Auftragseingang schrumpfte um knapp vier Prozent auf 537 Millionen Euro. Dabei habe sich im vergangenen Quartal vor allem das Auslaufen eines staatlich geförderten Investitionsprogramms in Italien mit einem Rückgang von über 60 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr stark bemerkbar gemacht, hieß es./mne/stk