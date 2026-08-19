Kiew, 18. ⁠Aug (Reuters) - Der im Juli entlassene ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow hat mitten im Krieg gegen Russland Wahlen gefordert. Er sorgt damit für die größte innenpolitische Herausforderung für Präsident Wolodymyr Selenskyj seit Jahren. Fedorow ist der erste hochrangige Politiker ‌des Landes, der seit Beginn der russischen Invasion einen solchen Vorstoß wagt. Bislang verbietet das ukrainische Gesetz Wahlen während des Krieges.

In einem am Dienstagabend ⁠auf YouTube ⁠veröffentlichten Video sprach der 35-Jährige von einer "systemischen Regierungskrise". "Die Demokratie darf nicht als Geisel Russlands gehalten werden", sagte er. Es müsse ein legaler, sicherer und realistischer Mechanismus gefunden werden, der es der Ukraine erlaube, ihren demokratischen Prozess auch unter den Bedingungen eines langen Krieges zu erneuern. Das ‌alte System lebe zu oft nach seinen eigenen ‌Regeln, schütze sich selbst und habe Angst vor Veränderungen. Ohne Namen zu nennen, kritisierte der Ex-Minister zudem die Korruption in den Behörden, die den Kriegseinsatz der ⁠Ukraine beeinträchtige.

Fedorow galt lange als enger Verbündeter Selenskyjs, bis er im Juli ‌nach sechs Monaten im Amt überraschend ⁠entlassen wurde. Er hatte bei seinem Amtsantritt umfassende Reformen versprochen. Jüngst hatte er erklärt, er gehe davon aus, dass seine Umstrukturierung des Beschaffungswesens zu seinem Rauswurf beigetragen habe. Die Abteilung ist für ‌den Kauf von Ausrüstung in Milliardenhöhe ⁠zuständig. Das Präsidialamt in Kiew äußerte ⁠sich zunächst nicht zu den Forderungen.

Nach Fedorows Entlassung war es in der Ukraine zu Protesten gekommen, was in Kriegszeiten selten ist. Fedorow hatte zudem ein Angebot Selenskyjs zurückgewiesen, als dessen Berater zu arbeiten. Zudem hatte Fedorow Armeechef Olexander Syrskyj vorgeworfen, Initiativen des Verteidigungsministeriums zu blockieren und Probleme nicht direkt anzusprechen. Der 60-jährige Syrskyj steht seit Anfang 2024 an der Spitze der Armee, sieht sich jedoch wegen eines starren ⁠Führungsstils und hoher Truppenverluste der Kritik von Soldaten ausgesetzt.

(Bericht von Max Hunder, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)