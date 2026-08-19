Infineon Technologies - Diese Kerzenkonstellation sollten Sie kennen

Ende Juni ist die Infineon-Aktie in eine deutliche Korrekturbewegung übergegangen. Aufgrund der vorangegangenen und überaus dynamischen Kursrally handelt es sich durchaus um ein nachvollziehbares Verhaltensmuster: Letztlich ist der Technologietitel am alten Allzeithoch aus dem Jahr 2000 (83,45 EUR) gescheitert bzw. der Ausflug über dieses Level war nur von temporärer Natur. Doch nachdem das Papier 61,8 % der Aufwärtsbewegung seit März korrigiert hat, lohnt sich ein intensiver Blick auf den Titel. Spannend ist dabei vor allem die jüngste Kerzenstruktur: Es haben sich gleich zwei „Hammer“-Umkehrmuster ausgebildet. Gleichzeitig verbleiben die Schwankungsbreiten der letzten beiden Wochen innerhalb der Kerze von Ende Juli, sodass zwei Innenstäbe entstehen. Per Saldo signalisiert diese Konstellation einen nachlassenden Abgabedruck. Für mehr müsste allerdings die Schlüsselzone bei 65/66 EUR überwunden werden. Dann wären sowohl die beiden „inside candles“ als auch die beiden „Hammer“ nach oben aufgelöst (siehe Chart). Als Stop-Loss ist dagegen das jüngste Verlaufstief bei 54,06 EUR prädestiniert. Unter dem Strich gilt: Es entstehen neue Chancen – doch bestätigt werden sie erst mit dem Ausbruch.

Infineon Technologies (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Infineon Technologies

Quelle: LSEG, tradesignal²

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