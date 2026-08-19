IRW-News: F4 Uranium Corp.: F4 steckt neues bohrbereites Projekt bei Kelic Lake ab

IRW-PRESS: F4 Uranium Corp.: F4 steckt neues bohrbereites Projekt bei Kelic Lake ab

Umfassender Bestand von historischen Bohr- und geophysikalischen Vermessungsdaten unterstützt die Ermittlung von Zielen am Südrand des Athabasca-Beckens

Kelowna, British Columbia / 19. August 2026 / IRW-Press / F4 Uranium Corp. (TSXV: FFU) (OTCQB: FFUCF) (F4 oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Projekt Kelic Lake (Kelic Lake oder das Konzessionsgebiet) durch kartenbasiertes Abstecken erworben hat. Das neu abgesteckte 4.835 ha umfassende Projekt Kelic Lake erstreckt sich über den Südrand des Athabasca-Beckens im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und liegt rund 55 km südöstlich von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy bzw. der Lagerstätte Triple R von Paladin sowie 43 km südwestlich der von Cameco betriebenen Lagerstätte Centennial. Bei historischen Bohrungen wurden wichtige strukturelle und lithologische Merkmale durchteuft, die von wesentlicher Bedeutung für das Uran-Explorationszielmodell des Unternehmens im Athabasca-Becken sind, einschließlich weitläufiger Alteration und Verwerfungen im Athabasca-Sandstein, eines mächtigen graphitischen und sulfidhaltigen Grundsteins sowie anomaler Uranwerte unweit der Diskordanz im Athabasca-Becken.

Mit Kelic Lake wird das wachsende Portfolio von F4 in der südwestlichen Region des Athabasca-Beckens um ein Projekt mit umfassender historischer Exploration ergänzt und auf 17 Konzessionsgebiete mit rund 124.000 ha Gesamtfläche erweitert. Die vorherigen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet beinhalten Diamantbohrungen, elektromagnetische Flug- und Bodenmessungen sowie Gravitations- und radiometrische Untersuchungen.

Highlights von Kelic Lake:

- Strategische Lage am Beckenrand: Kelic Lake erstreckt sich über den Südrand des Athabasca-Beckens und bietet Explorationspotenzial sowohl für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung als auch eine im Grundgestein lagernde Uranmineralisierung.

- Korridore bei geophysikalischen Flugmessungen identifiziert: Anhand magnetischer und VTEM-Vermessungen auf dem Konzessionsgebiet konnten 2005 mehrere Leitfähigkeitszonen (Abbildung 1) ermittelt werden, wobei die mutmaßlich vorrangigste Zone von Nordwesten nach Südosten streicht und sich zum Nordende des Konzessionsgebiets Kelic Lake hin fortsetzt. Es wurde eine weitere von Norden nach Süden verlaufende Anomalie identifiziert, die mit einer bedeutenden Nord-Süd-Strukturunterbrechung und einem magnetischen Tief übereinstimmt (Saskatchewan Assessment Report 74F08-0022).

- Historische Uranwerte unweit der Diskordanz im Athabasca-Becken: Im historischen Bohrloch KLL-3 aus dem Jahr 1978 wurden anomale Uranwerte unmittelbar oberhalb der Diskordanz ermittelt, einschließlich zweier aufeinanderfolgender 0,30-m-Kernproben aus Sandstein mit durchschnittlich 191 ppm U3O8 und 205 ppm Ni auf einem Abschnitt von 0,61 m in 99,67 m bis 100,28 m Tiefe (327 bis 329 Fuß). Nickel ist ein gewöhnliches Indikatorelement für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung im Athabasca-Becken. Die Analyseverfahren, das Labor und die Qualitätskontrollmaßnahmen sind in den historischen Aufzeichnungen nicht dokumentiert (Saskatchewan Assessment Report 74F08-0012).

- Ausgeprägte Alteration und Strukturen: Bei jüngeren Bohrungen im Jahr 2015 durch ALX Uranium Corp. konnten eine weitläufige und durchdringende Entfärbung und Entkieselung des Athabasca-Sandsteins, die nach Einschätzung des vorherigen Betreibers mit Verwerfungen in Zusammenhang stehen, festgestellt werden. Zudem fand man eine ausgeprägte sekundäre Hämatalteration und lokale Chloritisierung direkt oberhalb der Diskordanz sowie mächtigen graphitischen Gneis, der im Grundgestein stellenweise reich an Graphit und Pyrit war. In Bohrloch KL15-006, das etwas nördlich der Claimgrenze des Konzessionsgebiets und etwa 2,5 km nördlich von KLL-3 niedergebracht wurde, wurde eine rund 7,4 Meter mächtige Verwerfungszone durchteuft, die sich durch stark zerklüfteten und gebrochenen Sandstein, Schutt, mit Ton beschichtete Brüche, lokale tonige Störungsletten, Entkieselung und Brekzienbildung auszeichnete (Saskatchewan Assessment Report MAW02077).

Erik Sehn, P.Geo., Vice President Exploration, sagt dazu:

Kelic Lake ist F4s erstes Projekt am Südrand des Athabasca-Beckens und eröffnet eine völlig neue Explorationsfront für das Unternehmen. Das Projekt weist viele der wichtigen Merkmale auf, nach denen wir bei der Uranexploration suchen: Es erstreckt sich über den Südrand des Athabasca-Beckens, weist eine dünne Sandsteindeckschicht auf, die jenseits des Beckenrands ganz fehlt und sonst weniger als 200 Meter mächtig ist, und war in der Vergangenheit Gegenstand umfangreicher Explorationsarbeiten. Bei diesen vorherigen Arbeiten wurden bereits viele der geologischen Schlüsselmerkmale nachgewiesen, die wir im Hinblick auf Uranlagerstätten im Athabasca-Becken für wichtig halten, darunter aussagekräftige geophysikalische Befunde, anhand von Bohrungen bestätigte graphitische Strukturen, eine weitläufige Entfärbung und Entkieselung des Sandsteins und insbesondere anomale Uranwerte wie etwa 191 ppm U3O8 auf 0,61 m im historischen Bohrloch KLL-3. Unser technisches Team wird sich nun um die sorgfältige Zusammenstellung, Prüfung und Auswertung dieses umfangreichen historischen Datensatzes bemühen, der alle wesentlichen Bestandteile für die Ermittlung von Bohrzielen enthält, bevor F4 ein erstes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet in die Wege leitet.

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Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Kelic Lake mit den Daten der magnetischen Flugmessungen und den historischen Bohrungen.

Über das Projekt Kelic Lake:

Das sich zu 100 % im Besitz von F4 Uranium befindliche 4.835 Hektar große Projekt Kelic Lake erstreckt sich über den Südrand des Athabasca-Beckens und liegt rund 55 km südöstlich der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy. Das Projekt war Gegenstand umfassender historischer Explorationsarbeiten, die mehrere geophysikalische Vermessungen und Diamantbohrprogramme umfassten, wobei graphitische Leiter im Grundgestein, eine weitverbreitete Sandsteinalteration und anomale Uranwerte wie 191 ppm U3O8 auf 0,61 m im historischen Bohrloch KLL-3 ermittelt wurden.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, darunter auch Aussagen, die Erik Sehn, P.Geo. zugeschrieben werden, wurden von Sam Hartmann, P.Geo., President und Chief Operating Officer von F4, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und im Namen des Unternehmens genehmigt.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf benachbarte Konzessionsgebiete, an denen F4 keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Eine Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten weist nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Kelic Lake hin. Die hierin gemeldeten historischen Explorationsergebnisse wurden von vorherigen Betreibern erhoben. Die qualifizierte Person hat die Saskatchewan Assessment Reports für die hierin beschriebenen Bohrungen geprüft, einschließlich der Bohrprotokolle und der in diesen Berichten dargelegten Analysedaten. Die qualifizierte Person hat diese Ergebnisse nicht mit den ursprünglichen Analysezertifikaten abgeglichen und keine erneute Beprobung der historischen Bohrungen absolviert. Die von den vorherigen Betreibern eingesetzten Analyseverfahren, das Labor und die Qualitätskontrollmaßnahmen sind nicht in den dem Unternehmen vorliegenden Bewertungsberichten dokumentiert. Diese Ergebnisse haben historischen Charakter, lassen nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Kelic Lake zu und sollten nicht als verlässlich erachtet werden.

Über F4 Uranium Corp:

F4 Uranium ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf das Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan konzentriert und von dem Management- und Explorationsteam geleitet wird, das bereits mehrere Uranentdeckungen in diesem Becken vorweisen kann, darunter zuletzt Patterson Lake North und Broach Lake. Das Projektportfolio umfasst 17 zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 124.000 Hektar, von denen sich mehrere in der Nähe etablierter Uranlagerstätten befinden, darunter Paladins Triple R, Arrow von NexGen Energy und Hurricane von IsoEnergy. Die Projekte wurden im Jahr 2024 aus F3 Uranium ausgegliedert. Das Explorationsprogramm von F4 verteilt sich auf die West- und Ostseite des Athabasca-Beckens, wobei das Unternehmen sowohl als Explorationsunternehmen als auch als Projektgenerator tätig ist und Investoren ein Engagement in der Frühphase der Exploration in dem Becken ermöglicht.

Kontaktdaten

F4 Uranium Corp.

750-1620 Dickson Avenue

Kelowna, BC V1Y 9Y2

Investor Relations

Telefon: 778 484 8030

E-Mail: ir@F4uranium.com

IM NAMEN DES BOARDS

Ray Ashley

Raymond Ashley, CEO

F4 Uranium Corp.

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