IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von DomeCommand ab und reicht abgeändertes Platzierungsdokument ein

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai Ventures schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von DomeCommand ab und reicht abgeändertes Platzierungsdokument ein

Highlights

- Das Unternehmen hat eine endgültige Asset-Kaufvereinbarung zum Erwerb des geistigen Eigentums hinter DomeCommand (domecommand.ai), einer KI-gestützten Kommando- und Steuerungsplattform (C2) für autonome Drohnenschwärme, abgeschlossen.

- Das Unternehmen hat ein abgeändertes und neu formuliertes Platzierungsdokument eingereicht.

- Die Bedingungen der zuvor angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit einem Platzierungsvolumen von bis zu 1.275.000 $ bleiben aufrecht.

VANCOUVER, BC, 19. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI) (OTC: URAIF) (FWB: 3QG0) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Juli 2026 eine endgültige Asset-Kaufvereinbarung (die Asset-Kaufvereinbarung) abgeschlossen hat, um sich die Übernahme (die Übernahme) des geistigen Eigentums hinter DomeCommand, einer KI-gestützten Kommando- und Steuerungsplattform für autonome Drohnenschwärme, zusammen mit einer unbefristeten, lizenzgebührenfreien und weltweiten Lizenz für die Software Distri, auf der sie läuft, zu sichern.

Im Rahmen der Übernahme wird das Unternehmen die vollständigen Rechte am geistigen Eigentum von DomeCommand sowie eine unbefristete, lizenzgebührenfreie und weltweite Lizenz für die Softwareplattform Distri erwerben. Die Gesamtvergütung beträgt bis zu 6.025.000 CAD und setzt sich zusammen aus einer Vorauszahlung von 25.000 CAD sowie der Ausgabe von bis zu 30.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) zum Richtpreis von 0,20 CAD pro Vergütungsaktie, wobei bestimmte Entwicklungsmeilensteine und zeitbasierte Meilensteine im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum von DomeCommand erreicht werden müssen. Der Abschluss der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen, wozu unter anderem die Genehmigung seitens der Canadian Securities Exchange zählt.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es im Zusammenhang mit seiner ursprünglich am 4. August 2026 angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) gemäß Teil 5A.2 der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Befreiungen von der Prospektpflicht) ein mit 19. August 2026 datiertes abgeändertes und neu formuliertes Platzierungsdokument (das abgeänderte Platzierungsdokument) eingereicht hat. Zweck des abgeänderten Platzierungsdokuments ist die Offenlegung des Abschlusses der Asset-Kaufvereinbarung im Hinblick auf die vom Unternehmen zuvor angekündigte Übernahme.

Alle Bedingungen der Platzierung bleiben im Hinblick auf die in den Platzierungsunterlagen vom 4. August 2026 dargelegten Bedingungen aufrecht.

Das mit der Platzierung verbundene abgeänderte Platzierungsdokument kann unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.inturai.com eingesehen werden. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung das abgeänderte Platzierungsdokument zu lesen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Zulassung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten vorliegt.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, Smart Homes und Industrieanwendungen bei.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Im Namen des Board of Directors

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: Aussagen bezüglich der Übernahme, der Erfüllung der Bedingungen der Übernahme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange sowie den Zeitpunkt und den Erhalt dieser Genehmigung, und des Abschlusses des Angebots gemäß dessen Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem das Risiko, dass die Übernahme nicht wie vorgesehen oder gar nicht vollzogen wird, das Risiko, dass die Bedingungen der Übernahme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, nicht wie vorgesehen oder gar nicht erfüllt werden; das Risiko, dass das Angebot nicht wie vorgesehen oder gar nicht abgeschlossen werden kann; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten sowie unsichere Kapitalmärkte; und Verzögerungen oder das Ausbleiben von Genehmigungen durch das Board oder die Aufsichtsbehörden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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