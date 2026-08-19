Japan kritisiert US-Sanktionen gegen Präsidentin von Weltstrafgericht

Tokio, 19. ⁠Aug (Reuters) - Japan hat die Entscheidung der USA kritisiert, Sanktionen gegen die japanische Richterin und Präsidentin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Tomoko Akane, zu verhängen. Das Außenministerium in Tokio bezeichnete den Schritt am Mittwoch als "sehr bedauerlich". US-Außenminister Marco ‌Rubio hatte am Dienstag Sanktionen gegen Akane sowie gegen den senegalesischen Anwalt Abdoulaye Seye angekündigt. Seye gehört dem Anklageteam an, das Haftbefehle ⁠gegen den ⁠israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beantragt hat.

Die Maßnahmen gegen Akane und Seye basieren auf einem von US-Präsident Donald Trump erlassenen Dekret. Danach werden Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren, wodurch diese weitgehend vom US-Finanzsystem abgeschnitten sind. Rubio begründete den Schritt damit, dass die beiden ‌Juristen an Ermittlungen des Gerichts gegen Regierungsvertreter von ‌Staaten beteiligt gewesen seien, die dessen Zuständigkeit nicht anerkennen.

Die USA sind ebenso wie Israel, China, Russland und die Türkei keine Mitglieder des 2002 gegründeten ⁠Gerichts, dem derzeit 125 Länder angehören. Dagegen stehen alle EU-Mitgliedsstaaten geschlossen hinter ‌dem IStGH. Japan, das dem Gericht ⁠2007 beigetreten ist, übt selten Kritik an seinem wichtigen Militärverbündeten USA. Der IStGH befasst sich mit Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Aggressionsverbrechen und Kriegsverbrechen. Es kann auch Verbrechen verfolgen, die ‌von Staatsbürgern von Nichtmitgliedsstaaten auf ⁠dem Gebiet von Mitgliedsländern begangen wurden.

Der ⁠IStGH mit Sitz in Den Haag teilte am späten Dienstagabend mit, man lasse sich nicht beirren und stehe fest hinter seinen Mitarbeitern. Maßnahmen von Staaten, die sich gegen Richter, Staatsanwälte und Beschäftigte richteten, untergrüben die Rechtsstaatlichkeit. Die Strafmaßnahmen belasten auch das Verhältnis Washingtons zu seinen europäischen Verbündeten. Der niederländische Außenminister Tom Berendsen erklärte auf X, sein Land lehne die Sanktionen ab. Er habe Akane eingeladen, ⁠um über die weitere Unterstützung zu beraten.

(Bericht von Tim Kelly und Satoshi SugiyamaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)