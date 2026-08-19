Kanada und USA nähern sich an - Neue Zölle vorerst abgewendet

Washington/Ottawa, 19. ⁠Aug (Reuters) - Im Zollstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump neue Abgaben auf Produkte des Nachbarlands in Höhe von 50 Prozent nach Gesprächen mit Ministerpräsident Mark Carney vorerst gestoppt. Kurz bevor die Maßnahmen um Mitternacht hätten in Kraft treten sollen, verkündete ‌Trump am späten Dienstagabend (Ortszeit) eine vorläufige Einigung beider Länder. Vorbehaltlich der Ausarbeitung letzter Dokumente gebe es einen Deal, erklärte er. Die neuen US-Zölle, die Importe ⁠aus Kanada ⁠im Wert von etwa 20 Milliarden Dollar betreffen, verschob er jedoch zunächst nur um drei Tage. Der kanadische Premierminister Mark Carney sprach von erheblichen Fortschritten bei den Verhandlungen. Er betonte jedoch, dass noch wichtige Arbeit zu leisten sei.

Nach Angaben des Büros des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer umfasst die geplante Vereinbarung unter anderem ‌einen weitreichenden Marktzugang für alle US-Güter in Kanada. ‌In einer auf der Website des Weißen Hauses veröffentlichten Erklärung teilte Trump mit, Kanada habe zugesagt, auf US-Bedenken hinsichtlich der Zölle auf Milchprodukte, alkoholische Getränke und Kraftfahrzeuge einzugehen. ⁠Die kanadische Regierung bestätigte diese inhaltlichen Details zunächst nicht.

UMSTRITTENE PIPELINE SPIELT OFFENBAR AUCH ‌EINE ROLLE

Trump stellte in einem Beitrag auf ⁠seiner Online-Plattform Truth Social zudem eine Wiederbelebung der umstrittenen Keystone-XL-Pipeline in Aussicht, nannte jedoch keine Details. Das Projekt war 2021 vom damaligen US-Präsidenten Joe Biden nach jahrelangen Protesten unter anderem von Umweltschützern gestoppt worden.

Carney ‌erklärte, Kanada konzentriere sich weiterhin darauf, ⁠die heimische Wirtschaft stärker, unabhängiger und wettbewerbsfähiger ⁠zu machen. Zuvor hatten Trump und Carney am Dienstagnachmittag zum zweiten Mal in dieser Woche miteinander telefoniert. Dem waren wochenlange, intensive Verhandlungen auf Arbeitsebene vorausgegangen.

Die neuen US-Zölle wären unabhängig davon fällig geworden, ob die kanadischen Güter unter das Freihandelsabkommen fallen, das weite Teile der kanadischen Industrie bislang vor US-Zöllen geschützt hat. Insidern zufolge waren bestehende US-Autozölle zuvor ein Hauptstreitpunkt in den Gesprächen gewesen.

(Bericht von Kanishka Singh, Promit Mukherjee, Maria Cheng, David Lawder und ⁠David Shepardson; bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)