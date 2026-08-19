Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?
onvista · Uhr
Gleich zwei große Tech-Beteiligungsfirmen handeln aktuell mit hohen Abschlägen zu ihrem Nettovermögen. Wir analysieren, ob das eine Chance auf einen schönen Rabatt ist.
Quelle: Adobe.com/DC Studio
Stell dir vor, jemand bietet dir an, einen Euro für nur 50 Cent zu kaufen. Ein simpler Deal, den doch eigentlich jeder annehmen müsste, oder? An der Börse gibt es solche Gelegenheiten öfter, als man denken mag.
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