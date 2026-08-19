Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?

Stell dir vor, jemand bietet dir an, einen Euro für nur 50 Cent zu kaufen. Ein simpler Deal, den doch eigentlich jeder annehmen müsste, oder? An der Börse gibt es solche Gelegenheiten öfter, als man denken mag.

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