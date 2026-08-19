Kanzler kritisiert Israels Polizeiminister und Siedlungsbau scharf

Berlin, 19. ⁠Aug (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den israelischen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie die israelischen Pläne für weiteren Siedlungsbau in den besetzten palästinensischen Gebieten scharf kritisiert. Die "menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen Appelle" von Ben-Gvir seien für den Kanzler nicht hinnehmbar, sagte ein ‌Regierungssprecher am Mittwoch. Zugleich deutete er an, dass Deutschland trotz der Solidarität mit Israel EU-Sanktionen gegen einzelne Mitglieder der israelischen Regierung mittragen könnte. Er ⁠verwies darauf, ⁠dass der EU-Rat entschieden habe, gezielte Maßnahmen gegen radikale Politiker vorzubereiten, die zur Verletzung der Menschenwürde und des Völkerrechts aufriefen. Die EU-Außenminister würden auf ihrem informellen Treffen kommende Woche über Vorschläge der EU-Außenbeauftragten beraten, sagten der Regierungssprecher und ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) ‌hatte am Dienstag gefordert, EU-Sanktionen ins Auge zu ‌fassen.

Heftige Kritik gab es auch daran, dass die israelische Regierung den Bau von 1000 Wohneinheiten im sogenannten E1-Gebiet im Westjordanland ausgeschrieben habe. Der Bundeskanzler beobachte dies "mit ⁠großer Sorge", sagte der Sprecher. Er habe Ministerpräsident Benjamin Netanjahu immer wieder ‌in vertraulichen Gesprächen vor dieser Politik ⁠gewarnt. "Es darf keine weiteren Annexionsschritte im Westjordanland geben, keine formellen, aber auch keine politischen, baulichen oder sonstigen Maßnahmen, die in ihrer Wirkung immer offensichtlicher auf eine Annexion hinauslaufen", sagte der Sprecher. "Die Umsetzung ‌des Siedlungsprojekts E1 würde das Westjordanland ⁠faktisch in zwei Hälften teilen, von ⁠Ostjerusalem abschneiden und somit eine Staatenlösung unmöglich machen", fügte der Sprecher des Außenministeriums hinzu.

Der Siedlungsbau stehe der von den europäischen Staaten geforderten Zweistaatenlösung entgegen, die Netanjahu allerdings ausdrücklich verhindern will. "Israel muss als Besatzungsmacht Palästinenser menschenwürdig behandeln, Eigentum schützen und öffentliche Verwaltung sowie humanitäre Versorgung sicherstellen."

Zuvor hatten Medien über einen Podcast Ben-Gvirs berichtet, in dem dieser die gezielte Tötung von 30 bis 40 Palästinensern im Gazastreifen pro Nacht gefordert ⁠hatte.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)