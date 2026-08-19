19. ⁠Aug (Reuters) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat Insidern zufolge wegen des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) die Preise für seine Chip-Auftragsfertigung deutlich angehoben. Für einige ‌moderne Verfahren seien die Preise für neue Aufträge um bis zu 15 Prozent erhöht worden, ⁠sagten ⁠zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Die Nachfrage sei so hoch, dass die Kapazitäten knapp würden. Besonders stark sei der Andrang von chinesischen Kunden, die wegen US-Exportbeschränkungen auf ‌ausländische Fertiger angewiesen sind und ‌Insidern zufolge die höchsten Aufschläge akzeptieren. Samsung lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Preiserhöhungen markieren eine Wende für ⁠die lange verlustreiche Sparte, mit der Samsung versucht, ‌zum Branchenführer TSMC aus ⁠Taiwan aufzuschließen. Da die Kapazitäten von TSMC durch die hohe Nachfrage nach KI-Chips weitgehend ausgebucht sind, hat Samsung mehr Spielraum ‌für Preisanhebungen. Analysten ⁠zufolge könnte die Sparte nun ⁠bereits im kommenden Jahr profitabel werden, früher als bisher erwartet. Zuletzt konnte Samsung eine Reihe namhafter Kunden wie Tesla und Apple gewinnen und ist Insidern zufolge auch mit Google im Gespräch.

(Bericht von Reuters-Reportern, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)