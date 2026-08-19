Korruptionsermittlungen in Ukraine vor Votum zu Verteidigungsminister

Kiew, 19. ⁠Aug (Reuters) - In der Ukraine haben die Antikorruptionsbehörden am Mittwoch eine Großrazzia gegen Abgeordnete sowie Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj gestartet. Dies geschah wenige Stunden vor einer entscheidenden Abstimmung im ‌Parlament über den neuen Verteidigungsminister. Mit dem Votum will Selenskyj einen Umbau seines Sicherheitskabinetts abschließen. Die Antikorruptionsbehörde Nabu ⁠und ⁠die spezialisierte Staatsanwaltschaft Sapo nannten zunächst keine Details zu den Ermittlungen. Die Razzien erhöhen jedoch den politischen Druck auf Selenskyj.

Kurz zuvor hatte der entlassene Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow in einer überraschenden Erklärung Wahlen trotz des anhaltenden Krieges ‌gefordert. Die Abgeordneten sollten am Mittwoch über ‌die Ernennung des ehemaligen Offiziers einer Spezialeinheit Jewhenij Chmara zu Fedorows Nachfolger abstimmen. Die Personalie folgt auf wochenlange politische ⁠Turbulenzen nach der Abberufung Fedorows. Dessen Absetzung hatte im Juli ‌zu für Kriegszeiten ungewöhnlichen Protesten ⁠geführt: Tausende Demonstranten forderten auf den Straßen die Wiedereinsetzung des 35-jährigen Fedorow, der als Reformer des Ministeriums gilt.

Die politische Krise hatte Selenskyj zudem gezwungen, den ‌obersten Militärkommandeur des Landes ⁠auszutauschen. Neuer Befehlshaber wurde der ⁠jüngere General Mychajlo Drapatyj. Dieser tritt für einen schonenderen Umgang mit den Soldaten an der Front ein. Davon erhoffen sich seine Anhänger geringere Verluste im Kampf gegen die russischen Truppen.

Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben ihr Vorgehen gegen Bestechlichkeit im Staatsapparat während des Krieges verschärft. Dies gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für den angestrebten ⁠Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.

(Bericht von Dan Peleschuk und Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)