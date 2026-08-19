

EQS-Media / 19.08.2026 / 09:01 CET/CEST



LAIQON: Startschuss für neue Generation aktiver ETFs

KI ermöglicht aktives Fondsmanagement – und zwar ETF-günstig

Der neue ETF (IE000L98FUF7) ist bei allen wichtigen Handelsplätzen gelistet

Amundi ist Fondspartner für den aktiven Next Generation ETF

Hamburg und Frankfurt/Main, 19. August 2026. KI für die optimale Anlageentscheidung nutzen – was sich viele Anleger wünschen, macht jetzt ein aktiver ETF der LAIQON-Gruppe möglich. Das Ziel: Breit in einen Aktienindex investieren und trotzdem eine bessere Rendite erzielen. Und das alles zu geringen Kosten.

Der Start dieser neuen ETF-Generation wurde am Dienstag (18.08.2026) offiziell an der Deutschen Börse in Frankfurt gefeiert. Nun ist der neue LAIQON European Equity AI Optimized Active UCITS ETF (IE000L98FUF7) bei den wichtigsten Handelsplätzen Xetra, gettex, Tradegate und LS Exchange gelistet und damit bei allen wichtigen Banken, Sparkassen, Plattformen und Trading-Apps verfügbar. Institutionelle und private Anleger können den aktiven ETF somit ab sofort einfach und bequem handeln. Fondspartner für den ersten aktiven Next Generation ETF ist Amundi.

KI ermöglicht aktives Fondsmanagement– und zwar ETF-günstig

Die KI ermöglicht eine Datenanalyse in nie gekannter Geschwindigkeit. Millionen von Daten können in Sekundenschnelle verarbeitet werden. Um Muster zu erkennen, greift die jahrelang trainierte hauseigene KI der LAIQON-Gruppe dabei auf historische Daten seit 1993 zurück.

Die Überprüfung der Anlage in europäische Large- und MidCap-Aktien findet ständig statt, eine Reallokation des Portfolios ist auf täglicher Basis möglich. Mit dem neuen ETF sollen Anleger so direkt vom Alpha-Potenzial einzelner Titel, von Branchen oder Länder profitieren.

Dazu strebt der ETF einen Tracking Error von 2% bis 5% an. Das ist eine bewusst hohe Abweichung vom Referenzindex MSCI Europe Screened. Die Gewichtung von Ländern, Sektoren und Einzeltiteln darf sich in definierten Bandbreiten vom Index unterscheiden, um eine Outperformance gegenüber der Benchmark zu ermöglichen. Damit bietet der Next Generation ETF KI-gestütztes, aktives Fondsmanagement zu niedrigen Kosten an.

„Mit dem aktiven ETF können sich private wie institutionelle Anleger ab sofort die Vorteile unserer jahrelang bewährten KI ins Depot holen – so einfach wie nie. Durch das KI-gestützte Portfolio-Management lässt sich das Alpha-Potenzial einzelner Werte systematisch erkennen und von Outperformance profitieren“, sagt Christian Sievers, Chief AI Officer der LAIQON AG.

Die LAIQON-Gruppe setzt die Vorteile des KI-gestützten Wealth Managements seit Jahren erfolgreich für Vermögensverwaltungen, Fonds- und White Label-Kooperationen ein.

Amundi ist Fondspartner für den aktiven Next Generation ETF

Die LAIQON-Gruppe hat den Next Generation ETF in Partnerschaft mit Amundi, dem größten europäischen Vermögensverwalter[1], aufgelegt. Der ETF nutzt die Amundi-ETF-as-a-Service-Plattform. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bringt die LAIQON-Gruppe ihre Expertise im KI-gestützten Portfoliomanagement mit ein, während Amundi die Verwaltung des ETF auf ihrer White-Label- und Active-ETF-Plattform übernimmt und ihre umfangreiche Erfahrung in der ETF-Strukturierung beisteuert.

Der Fonds ist nur der erste aktive Next Generation ETF einer ganzen Produktfamilie. Die LAIQON-Gruppe will mit diesem Konzept weitere ETFs auf den Markt bringen, bei denen die KI gezielt Alpha-Potenziale in weiteren Anlageregionen identifizieren und so eine Outperformance ermöglichen soll.

Produktdetails

Fondsname: LAIQON European Equity AI Optimized Active UCITS ETF WKN / ISIN: A42FBA / IE000L98FUF7 Fondsinitiator: LAIQON AG Verwahrstelle: HSBC Continental Europe Management Company: Amundi Ireland Ltd. Delegierter Sub-Investment Manager: LAIC Vermögensverwaltung GmbH Benchmark: MSCI Europe Screened Index Universum: MSCI Europe Index Anzahl der Holdings: 100-150 Titel SFDR-Klassifizierung: Artikel 8 Fondswährung: EUR Ertragsverwendung: Thesaurierend Vertriebsländer: Deutschland Laufende Kosten p.a.: 0,49%

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,3 Mrd. EUR (Stand: 07.08.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Über Amundi:

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter, der zu den Top 10 der globalen Asset Manager1 zählt, bietet seinen über 200 Millionen Kunden ein umfassendes Angebot an aktiv und passiv verwalteten Spar- und Anlagelösungen in börsennotierten und nicht börsennotierten Vermögenswerten an. Das für eine Vielzahl von Vertriebspartnern, wie Banken, Vermögensverwaltern, und Finanzberatern, sowie für institutionelle Anleger und Unternehmen entwickelte Angebot, wird durch Dienstleistungen und IT-Tools ergänzt, die die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich der Vermögensverwaltung abdecken. Als börsennotierte Tochtergesellschaft der Crédit-Agricole-Gruppe verwaltet Amundi aktuell ein Vermögen von fast 2,6 Billionen Euro2.

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren3, den Research-Kapazitäten im finanziellen und nicht-finanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

Dank einer starken lokalen Präsenz, insbesondere in Europa und Asien, profitieren die Kunden von Amundi von der Expertise und Beratung von 5.400 Fachleuten in 34 Ländern.

Amundi, einvertrauenswürdigerPartner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaftarbeitet.

1Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2026 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2025

2Daten von Amundi am 30.06.2026

3Paris, London, Dublin, Mailand, Tokio und San Antonio (über unsere strategische Partnerschaft mit Victory Capital)

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Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnung für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds/ weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält u.a. unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir oder eine der Kooperationsgesellschaften keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von der LAIQON Gruppe sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Gesellschaft nicht gestattet.

Vertriebsstelle: LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0, www.laiqon.com

Fondsmanagement: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laic.de

Stand: Jan. 2026/ Dok.C1

Kontakt:

LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com

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Emittent/Herausgeber: LAIQON AG

Schlagwort(e): Finanzen

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