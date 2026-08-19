Liberia nimmt bis zu 1200 von den USA abgeschobene Migranten auf

Monrovia, 18. Aug (Reuters) - ⁠Das westafrikanische Liberia will in den kommenden zwölf Monaten bis zu 1200 Migranten aus den USA aufnehmen, die nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden dürfen. Eine erste Gruppe von 20 Personen ‌werde am Donnerstag erwartet, teilte die Regierung in Monrovia am Dienstag mit. Bei den Betroffenen handele es sich um Menschen ⁠aus afrikanischen ⁠Staaten und Ländern der westlichen Hemisphäre. US-Einwanderungsrichter hatten zuvor entschieden, dass ihnen in ihren Heimatländern Folter oder andere Misshandlungen drohen. Die genauen Nationalitäten nannte das US-Außenministerium nicht. Liberia betrachte die Ankömmlinge als Gäste, die das Land jederzeit verlassen oder ‌Asyl beantragen könnten, hieß es.

Die liberianische ‌Regierung betonte, es gebe keine direkte Gegenleistung für das Abkommen. Man fordere keine finanzielle Entschädigung von der US-Regierung. Liberia erhalte jedoch Unterstützung ⁠beim Management des Programms und bei der Stärkung des eigenen ‌Migrationssystems. Die Regierung verwies zudem auf ⁠die Geschichte des Landes als historischer Zufluchtsort für befreite Sklaven aus den USA.

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 hat die US-Regierung ähnliche Abkommen ‌mit mehreren afrikanischen Staaten geschlossen. ⁠Dazu gehören die Demokratische Republik ⁠Kongo, die Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea, Kamerun, Ghana und Sierra Leone.

Liberias Präsident Joseph Boakai hatte Trump im vergangenen Jahr im Weißen Haus getroffen. Dabei hatte Trump mehrere westafrikanische Staatschefs gedrängt, solche Migranten aufzunehmen. Die US-Regierung verteidigt die Praxis als rechtmäßig. Menschenrechtsorganisationen kritisieren sie jedoch als undurchsichtig und gehen davon aus, dass viele der Menschen letztlich doch in ihre Heimatländer ⁠zurückgebracht werden.

(Bericht von Alphonso Toweh und Robbie Corey-Boulet. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)