Münchener Rück kauft Insurtech At-Bay für 575 Mio Dollar
München, 19. Aug (Reuters) - Die Münchener Rück stärkt ihr Geschäft mit Cyber-Versicherungen mit der Übernahme eines Start-ups in den USA. Der Konzern zahlt 575 Millionen Dollar (umgerechnet knapp 500 Millionen Euro) für At-Bay, ein 2017 gegründetes Insurtech, das vor allem kleine und mittelgroße Firmen gegen Cyber-Angriffe versichert, wie die Münchener Rück am Mittwoch mitteilte. At-Bay arbeitet schon jetzt mit der Münchener-Rück-Tochter Hartford Steam Boiler (HSB) zusammen, die zur Spezialversicherungs-Sparte des Rückversicherers gehört. HSB soll At-Bay künftig steuern. "Wir erwarten, dass sich das Geschäft im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickelt", sagte Münchener-Rück-Vorstandsmitglied Michael Kerner.
At-Bay sei mit Brutto-Beitragseinnahmen von 278 Millionen Dollar (2025) inzwischen einer der zehn größten Cyber-Versicherer in den USA, erklärte die Münchener Rück. Die USA sind der mit Abstand größte Markt für Cyber-Versicherungen. At-Bay hat sich mit 280 Mitarbeitern in den USA und Israel auf kleine Unternehmen spezialisiert, die weder das Fachwissen noch die Kapazitäten haben, um sich selbst gegen Cyber-Angriffe zu schützen. Sie erhalten von At-Bay nicht nur Versicherungsschutz, sondern auch Sicherheitslösungen, um solche Angriffe abzuwehren. At-Bay-Mitgründer und -Chef Rotem Iram begründete den Verkauf seines Unternehmens: "Als Teil von Munich Re kann At-Bay sein Ziel, die Cyber-Sicherheitslücken von Unternehmen zu schließen, schneller realisieren. Bei 90 Prozent aller Unternehmen besteht hier Nachholbedarf."
Kleine und mittlere Unternehmen sind für Versicherer die bevorzugten Kunden in der Cyber-Sparte. Dort drohen ihnen in der Regel keine Klumpenrisiken, die sie - wie etwa bei Angriffen auf Internet-Knoten - überfordern könnten. Die Münchener Rück baut angesichts bröckelnder Preise in der Rückversicherung verstärkt auf das Spezialversicherungs-Geschäft, in dem sie eigene Kunden direkt versichert statt Erstversicherer gegen Spitzenrisiken abzusichern oder ihnen einen Teil des Risikos abzunehmen.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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