Münchener Rück kauft Insurtech At-Bay für 575 Mio Dollar

München, 19. ⁠Aug (Reuters) - Die Münchener Rück stärkt ihr Geschäft mit Cyber-Versicherungen mit der Übernahme eines Start-ups in den USA. Der Konzern zahlt 575 Millionen Dollar (umgerechnet knapp 500 Millionen Euro) für At-Bay, ein 2017 gegründetes Insurtech, das vor allem ‌kleine und mittelgroße Firmen gegen Cyber-Angriffe versichert, wie die Münchener Rück am Mittwoch mitteilte. At-Bay arbeitet schon jetzt mit der Münchener-Rück-Tochter Hartford ⁠Steam Boiler (HSB) ⁠zusammen, die zur Spezialversicherungs-Sparte des Rückversicherers gehört. HSB soll At-Bay künftig steuern. "Wir erwarten, dass sich das Geschäft im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickelt", sagte Münchener-Rück-Vorstandsmitglied Michael Kerner.

At-Bay sei mit Brutto-Beitragseinnahmen von 278 Millionen Dollar (2025) inzwischen einer der zehn größten Cyber-Versicherer in ‌den USA, erklärte die Münchener Rück. Die ‌USA sind der mit Abstand größte Markt für Cyber-Versicherungen. At-Bay hat sich mit 280 Mitarbeitern in den USA und Israel auf kleine Unternehmen spezialisiert, die ⁠weder das Fachwissen noch die Kapazitäten haben, um sich selbst gegen Cyber-Angriffe ‌zu schützen. Sie erhalten von At-Bay ⁠nicht nur Versicherungsschutz, sondern auch Sicherheitslösungen, um solche Angriffe abzuwehren. At-Bay-Mitgründer und -Chef Rotem Iram begründete den Verkauf seines Unternehmens: "Als Teil von Munich Re kann At-Bay sein Ziel, die Cyber-Sicherheitslücken von ‌Unternehmen zu schließen, schneller realisieren. Bei ⁠90 Prozent aller Unternehmen besteht ⁠hier Nachholbedarf."

Kleine und mittlere Unternehmen sind für Versicherer die bevorzugten Kunden in der Cyber-Sparte. Dort drohen ihnen in der Regel keine Klumpenrisiken, die sie - wie etwa bei Angriffen auf Internet-Knoten - überfordern könnten. Die Münchener Rück baut angesichts bröckelnder Preise in der Rückversicherung verstärkt auf das Spezialversicherungs-Geschäft, in dem sie eigene Kunden direkt versichert statt Erstversicherer gegen Spitzenrisiken abzusichern oder ihnen einen Teil des Risikos abzunehmen.

(Bericht ⁠von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)