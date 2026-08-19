Nach Kushner-Besuch - Sechs Tote bei israelischem Luftangriff in Gaza

Kairo, 18. ⁠Aug (Reuters) - Nur einen Tag nach Gesprächen des US-Sondergesandten Jared Kushner zur Wiederbelebung des Gaza-Friedensplans sind bei israelischen Angriffen in dem Küstenstreifen nach Palästinenser-Angaben erneut sechs Menschen getötet worden. Zudem habe es 14 Verletzte ‌gegeben, als am Dienstag ein israelisches Flugzeug zwei Raketen auf ein Cafe in Gaza-Stadt abgefeuert habe, sagten Sanitäter. Das israelische Militär ⁠teilte mit, ⁠der Angriff habe bewaffneten Hamas-Kommandeuren gegolten. Diese hätten Angriffe auf israelische Truppen in dem Küstengebiet geplant. Obwohl im Oktober eine Waffenruhe für Gaza vereinbart wurde, sind seitdem nach Angaben der Behörden mehr als 1200 Palästinenser durch israelischen Beschuss getötet worden. Auf israelischer ‌Seite gab es den Angaben zufolge vier ‌Tote.

Der Sondergesandte Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hatte zwei Tage lang mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, Vermittlern und Hamas-Führern über die ⁠Umsetzung des US-Friedensplans verhandelt. Sowohl die Hamas als auch Israel beharren ‌jedoch auf ihren Hauptforderungen, die nicht ⁠miteinander vereinbar sind. Trump hatte im Juli verkündet, die radikal-islamische Hamas habe den Plan akzeptiert. Dieser sieht vor, dass die Gruppe ihre Waffen schrittweise abgibt, während sich das israelische ‌Militär aus dem Gazastreifen zurückzieht. ⁠Netanjahu lehnt das ab und hat ⁠erklärt, dass die Armee erst nach einer vollständigen Hamas-Entwaffnung abziehen werde.

Kushner hatte am Montag dem Sender Fox gesagt, wenn die Hamas ihre Zusage nicht einhalte, werde jeder sehen, dass sie es mit dem Frieden nicht ernst meine. In dem Fall werde Israel deutlich mehr Unterstützung von den USA und anderen erhalten, "um die Sache auf angemessene Weise zu Ende zu bringen".

(Bericht von ⁠Nidal Al-Mughrabi und Alex Cornwell. Geschrieben von Ralf Bode. Redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)