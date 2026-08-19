Nach Regen leicht steigender Wasserstand im Rhein

KOBLENZ/KAUB (dpa-AFX) - Im Rhein fließt wieder etwas mehr Wasser. Nach zuletzt einstelligen Werten sind am Pegel bei Kaub am Dienstag und Mittwochmorgen bis zu 14 Zentimeter gemessen worden, wie aus dem Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (Elwis) der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hervorgeht.

Für die kommenden Tage werden weiter leicht steigende Werte prognostiziert. Anschließend deutet sich demnach aber wieder ein Rückgang an.

Experten hatten schon vor mehreren Tagen darauf hingewiesen, dass trotz des angekündigten Regens kein baldiges Ende des Rhein-Niedrigwassers in Sicht ist.

Vergangene Woche war der Pegel bei Kaub erstmals auf einen einstelligen Wert gesunken - was zu starken Einschränkungen der Schifffahrt führte. Kaub liegt im Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Budenheim bei Mainz. Der Flussabschnitt gilt als Nadelöhr für die Rheinschifffahrt.

Ein Pegelstand ist eine relative, von einem festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe. Er zeigt damit nicht die tatsächliche Wassertiefe bis zum Boden./isa/DP/mis