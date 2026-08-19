Niedrigwasser: Hessen ermöglicht auch mehr Schwertransporte

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz gelegentlichen neuen Regens erwarten Experten vorerst keine längere Entspannung der Niedrigwasser-Problematik für Rhein-Frachtschiffe - Hessen will daher dem Lkw-Verkehr als Alternative noch mehr helfen. Das bereits bekanntgegebene Aussetzung des Lastwagen-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen werde auf Großraum- und Schwertransporte bis 44 Tonnen ausgeweitet, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit. Damit sollten Lieferketten stabilisiert werden.

"Wo Transporte auf dem Wasser nicht mehr wie gewohnt möglich sind und auch die Schiene nur begrenzte zusätzliche Kapazitäten bietet, müssen wir pragmatisch handeln", erklärte Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD). Bereits am 11. August hatte Hessen das Sonntagsfahrverbot für normale Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen vorübergehend aufgehoben. Es ist für alle nun betroffenen Lkw vorerst bis zum 31. August befristet./jaa/DP/jha

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