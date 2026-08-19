Nord-Stream-Anschläge: Verdächtiger in Kroatien festgenommen

dpa-AFX · Uhr
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KARLSRUHE/PULA (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines im September 2022 ist ein weiterer Verdächtiger gefasst worden. Die Bundesanwaltschaft ließ den Mann in Kroatien von dortigen Beamten festnehmen, wie die Karlsruher Behörde mitteilte./jml/avg/DP/mis

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