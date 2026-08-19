Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG

19.08.2026 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE

     Unternehmen:               HomeToGo SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.08.2026
     Kursziel:                  Kaufen
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Q2 im Rahmen der Erwartungen - Free Cash Flow steigt deutlich, adj. EBITDA
Guidance am oberen Ende bestätigt

Die HomeToGo SE hat heute die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die
im Rahmen unserer Erwartungen und denen des Marktes ausfielen.

[Tabelle]

HomeToGo steigerte die IFRS-Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2026 um 72,0%
auf 101,0 Mio. EUR. Wachstumstreiber blieb erneut das Segment HomeToGo PRO,
dessen Erlöse um 225,2% auf 66,3 Mio. EUR sprangen und damit rund zwei
Drittel des Konzernumsatzes ausmachen. Maßgeblich dafür war das
volumenbasierte Geschäft, das durch die Konsolidierung von Interhome auf
59,1 Mio. EUR zulegte. Das Subscriptions-Geschäft wuchs um 8,8% auf 7,2 Mio.
EUR, gestützt durch Smoobu, dessen wiederkehrende Umsätze dank
Neukundengewinnung und verbesserter Monetarisierung um über 20% zulegten. Im
Marktplatz-Segment gingen die Erlöse dagegen um -4,2% auf 38,2 Mio. EUR
zurück, da das Unternehmen wie angekündigt Marketingausgaben zugunsten der
Profitabilität reduzierte.

Sowohl das berichtete als auch das bereinigte EBITDA verbesserten sich in
Q2, getragen von Konsolidierungseffekten der Interhome-Akquisition,
gezielteren Marketinginvestitionen sowie bereits realisierten Synergien.
Letztere zeigen sich insbesondere in der u.E. aussagekräftigeren
Pro-Forma-Betrachtung, die eine Vollkonsolidierung von Interhome bereits im
Vorjahreszeitraum unterstellt: Auf Halbjahressicht verbesserte sich das
EBITDA hier von -22,4 Mio. EUR auf -15,1 Mio. EUR. Die Halbjahresbetrachtung
erachten wir zudem aufgrund der Osterverschiebung ggü. dem Vorjahr als
aussagekräftiger als die reine Quartalssicht.

Besonders positiv hervorzuheben ist der Free Cash Flow, der in Q2/2026
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 452,9% auf 48,8 Mio. EUR stieg, getrieben
durch die Konsolidierung von Interhome, saisonale Effekte im Cashflow sowie
ein optimiertes Working-Capital-Management. Damit knüpft das Unternehmen an
die bereits in Q1 gezeigte Verbesserung des Cashflows an.

Guidance konkretisiert: Das Unternehmen hat im heutigen Conference Call die
Guidance für das Gesamtjahr beim Umsatz am unteren und beim adj. EBITDA am
oberen Ende der jeweiligen Spanne konkretisiert. Dies reflektiert eine etwas
schwächere Nachfrage im Kurztrip-Segment sowie einige Stornierungen infolge
der Waldbrände in Südeuropa. Gleichzeitig sorgen der Profitabilitätsfokus
beim HomeToGo Marketplace sowie der gute Fortschritt bei der
Synergierealisierung für zusätzliche Zuversicht auf der Ergebnisebene.

Fazit: Nach der soliden Performance in Q2 sehen wir HomeToGo weiter auf
einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, und können daher den
Kursrückgang der letzten Wochen nicht nachvollziehen. Mit einem EV/adj.
EBITDA von 5,2x für 2026e bestätigen wir die Kaufempfehlung sowie das
Kursziel von 3,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3548c22dd56980d372fd9226211648ee

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=433490b9-9bd7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2385848 19.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HOMETOGO

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?heute, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashheute, 12:05 Uhr · onvista
TecDax-notierter Traditionswert
Trotz Rally: Diese Aktie hat ihr Potenzial noch nicht ausgereiztgestern, 13:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen