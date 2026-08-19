Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

19.08.2026 / 13:21 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

     Company Name:            PNE AG
     ISIN:                    DE000A0JBPG2

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    19.08.2026
     Target price:            10,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      21.05.2026: Herabstufung von Kaufen auf
                              Hinzufügen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die
Aktie auf BUY herauf aber senkt das Kursziel von EUR 12,00 auf EUR 10,00.

Zusammenfassung:
Am 10. August informierte PNE den Markt darüber, dass die Preisvorstellungen
potenzieller Käufer von bis zu 100% der PNE-Aktien unter dem damaligen
Kursniveau der Aktie (10. August: XETRA: EUR9,89) lagen. Dies löste einen
Ausverkauf aus, und die Aktie verlor an einem einzigen Tag rund 20 % an
Wert. Sinkende Marktprämien bei deutschen Ausschreibungen für
Onshore-Windkraftanlagen, eine voraussichtliche Verschlechterung des
regulatorischen Umfelds (neues EEG und Netzpaket in Deutschland) sowie
steigende Finanzierungskosten führen zu schrumpfenden Margen. Wir sind der
Ansicht, dass das Drei-Säulen-Geschäftsmodell von PNE (Projektentwicklung,
eigene Stromerzeugung und Dienstleistungen) breit genug aufgestellt ist, um
den herausfordernden Marktbedingungen zu trotzen. PNE verfügt über eine
starke internationale Projektpipeline; das umfangreiche Portfolio an eigenen
Anlagen generiert hohe und stabile Cashflows, und das
Dienstleistungsgeschäft sorgt für Stabilität. Die Zahlen von PNE für das
erste Halbjahr entsprachen ungefähr unseren Prognosen. PNE steigerte das
AEBITDA im ersten Halbjahr im Jahresvergleich von EUR4,7 Mio. auf EUR27,4 Mio.
und bestätigte die Prognose für 2026. Bei unserer überarbeiteten Prognose
für die kommenden Jahre haben wir die voraussichtliche Verschlechterung des
regulatorischen Umfelds in Deutschland berücksichtigt. Eine aktualisierte
Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR10 (zuvor: EUR12).
Nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie von Hinzufügen auf
Kaufen hoch (Aufwärtspotenzial: 38%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=002b142d67b4f0685549ff5bf693fd70

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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