Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ernteausfällen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ernteausfällen:

"Die Temperaturen sinken, die Flusspegel stabilisieren sich nun hoffentlich, und die Hitze ist fürs Erste vorbei. (...) Langsam sind die Folgen zu erkennen: Die deutschen Bauern rechnen in diesem Jahr mit stark sinkenden Ernteerträgen. (...) Am Dienstag forderte Joachim Rukwied daher sogleich ein 'Sofortpaket', um die Liquidität betroffener Betriebe zu sichern. Ein Bauernverbandspräsident muss das tun. Aber es ist leichter gefordert als bezahlt. Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) lässt sich daher zu Recht Zeit mit einer Antwort. (...) Jetzt mit der Gießkanne zu helfen, also zum Beispiel mit höherer Düngemittelförderung und niedrigerer Dieselsteuer, würde auch Betriebe entlasten, die gut verdienen - und davon gibt es noch viele."/yyzz/DP/stw

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