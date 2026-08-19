Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Israels Polizeiminister
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Israels Polizeiminister:
"Die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, sagte die damalige Kanzlerin Angela Merkel 2008 vor der Knesset. Nun gefährden nicht nur Ben-Gvirs menschenverachtende Hasstiraden Israels Sicherheit und sein Ansehen. Daher sind Konsequenzen nötig. Etliche Staaten verhängten schon vor Monaten Sanktionen gegen Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich. Es wird Zeit, dass sich die EU insgesamt und Deutschland ähnlich positionieren."/yyzz/DP/stw
Das könnte dich auch interessieren
Krieg im Nahen OstenIran: Öffnung der Straße von Hormus hängt von USA abgestern, 09:42 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige VolatilitätDepotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's17. Aug. · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werden16. Aug. · onvista