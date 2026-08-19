Roboterbauer Unitree versiebenfacht Kurs zum Börsendebüt

(technische Wiederholung)

Shanghai/Peking, 19. ⁠Aug (Reuters) - Der chinesische Roboterbauer Unitree hat ein fulminantes Börsendebüt gefeiert. Der Aktienkurs versiebenfachte sich am Mittwoch zum Handelsstart in Shanghai und katapultierte die Bewertung des Unternehmens zeitweise auf umgerechnet 43 Milliarden Euro. Die Erstnotiz des - gemessen am Umsatz - weltgrößten Herstellers humanoider Roboter gilt als Meilenstein für Chinas Ambitionen, eine führende Rolle in der Robotik und bei künstlicher Intelligenz zu übernehmen. Der erste ‌Kurs der Aktie lag bei 1100 Yuan, weit über dem Ausgabepreis von 150,80 Yuan. Die Titel schlossen bei 845 Yuan, 460 Prozent über dem Ausgabepreis.

Unitree hatte beim Börsengang 40,45 Millionen neue Aktien ausgegeben und damit umgerechnet 783 ⁠Millionen Euro eingenommen. ⁠Das enorme Interesse spiegelte sich auch in der Nachfrage wider: Der für Kleinanleger reservierte Teil der Emission war einem Sprecher zufolge mehr als 8000-fach überzeichnet. Die Erstnotiz ist das zweite aufsehenerregende Debüt einer chinesischen Firma binnen weniger Wochen, nachdem sich der Kurs des Chip-Herstellers CXMT zeitweise versechsfacht hatte. Das Unternehmen sei so hoch bewertet, weil es einzigartig sei, sagte Yan Kai, Risikokapitalgeber bei Ivy Capital in Shanghai. "Der Preis weniger von Bewertungsmodellen als von politischen und wirtschaftlichen Erwägungen ‌diktiert."

Etwa ein Zehntel der Unitree-Aktien sind nun im Streubesitz. Firmengründer Wang Xingxing, ‌dem etwa ein Fünftel der Papiere gehört, ist mit dem Börsendebüt mit einem Vermögen von mehr als zehn Milliarden Euro unter die Milliardäre aufgestiegen.

Unitree wurde 2016 gegründet, produzierte zunächst vierbeinige Roboter und sorgt inzwischen mit seinen humanoiden Modellen für Aufsehen, die rennen, tanzen ⁠oder Kung-Fu-Übungen vorführen können. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten wie der Hyundai-Tochter Boston Dynamics ist Unitree bereits profitabel.

In den ‌USA wird der Erfolg von Unitree derweil mit wachsender Sorge ⁠betrachtet. Die US-Kommunikationsbehörde FCC verbot im Juli unter Verweis auf die nationale Sicherheit den Import zukünftiger Modelle des Unternehmens. Zudem setzte das Pentagon Unitree auf eine Liste chinesischer Militärunternehmen. Die Einstufung ist zwar keine direkte Sanktion, schränkt aber eine künftige Nutzung der Technologie durch das US-Militär ein. Unitree hat erklärt, seine Roboter ‌seien für den zivilen Gebrauch bestimmt.

In China gilt das Unternehmen ⁠als Symbol nationalen Stolzes und wird von einflussreichen Firmen ⁠und dem Staat unterstützt. Zu den wichtigsten Investoren gehören die Tech-Riesen Tencent, Alibaba und der Essenslieferant Meituan sowie der Staat über diverse Technologiefonds. Die Regierung in Peking setzt darauf, dass solche Firmen den durch die demografische Krise verursachten Arbeitskräftemangel ausgleichen können.

Der Schwerpunkt der Branche verlagert sich jedoch zunehmend von spektakulären Vorführungen hin zu praktischem Nutzen. Auf der am Mittwoch in Peking eröffneten World Robot Conference müssen humanoide Roboter daher nicht nur in Rennen antreten, sondern auch Aufgaben in Haushalten oder Fabriken bewältigen. Mit Deep Robotivs, Leju Robotics, Mech-Mind Robotics, X Square Robot und AgiBot streben sechs weitere chinesische Hersteller menschenähnlicher Roboter an die Börse. In Deutschland arbeiten unter anderem die Startups ⁠Agile Robots und Neura Robotics an humanoiden Robotern.

(Bericht von Samuel Shen und Eduardo Baptista. Geschrieben von Anneli Palmen, Isabelle Noack und Hakan ErsenRedigiert von Alexander HübnerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)