ROUNDUP/Aktien New York: Dow steigt, Nasdaq sinkt - Moderna dreistellig im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte sorgen an den US-Börsen Nachrichten aus der Biotech-Branche für Aufsehen und lösen deutliche Kurssprünge aus. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff sprang der Kurs der Moderna-Aktien um 150 Prozent in die Höhe. Auch die Papiere von Merck & Co legten in Rekordhöhen um 10 Prozent zu.

Die großen Aktienindizes fanden am Mittwoch zunächst keine gemeinsame Richtung. Techwerte standen abermals unter Druck. Standardwerten erging es etwas besser. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,55 Prozent auf 53.635 Punkte. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,23 Prozent auf 29.424 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,43 Prozent auf 7.724 Zähler zu.

Etwas stützen konnte den Markt eine Ankündigung des Finanzministeriums, den Rückkauf von US-Anleihen auszuweiten - ein Schritt, der den Anstieg der Renditen am langen Ende der Kurve stoppen soll. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ging daraufhin deutlich zurück. Am Vortag hatte hier ein Anstieg den Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet.

Den Angaben von Moderna und Merck & Co zufolge senkt der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene in Kombination mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co die Rate des Wiederauftretens von Melanomen stärker als die Immuntherapie allein. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein. Im Schlepptau von Moderna und Merck schnellte auch der Kurs des Impfstoffentwicklers Biontech um mehr als ein Fünftel hoch.

Marvell Technology und Alphabet gaben eine erweiterte Partnerschaft im Bereich der Chip-Entwicklung bekannt, die eine Optionsvereinbarung von Marvell beinhaltet, die es dem Suchmaschinenriesen ermöglicht, Aktien im Wert von bis zu 12,2 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Marvell sprangen um 7,6 Prozent hoch. Alphabet notierten knapp im Minus. Analysten zufolge geht die Kooperation zulasten von Broadcom , dessen Aktien mehr als 5 Prozent verloren. Auch andere Aktien aus dem Halbleitersegment ließen am Mittwoch deutlich Federn.

Die Titel des Kosmetikunternehmens Estee Lauder legten nach Geschäftszahlen um mehr als 16 Prozent zu. Für die Anteile der Baumarktkette Lowe's ging es um über 4 Prozent hoch, obwohl das Unternehmen den Ausblick kürzte. Konkurrent Home Depot , dessen Aktien am Vortag nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen kaum von der Stelle gekommen waren, verbuchte am Mittwoch Kursgewinne von mehr als 3 Prozent. Die Papiere des Einzelhändlers Target gewannen nach einer erhöhten Prognose rund 5 Prozent./ajx/he