Geberit AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Sehr starkes zweites Quartal 2026



19.08.2026 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld ausgezeichnete Resultate. Das erste Halbjahr 2026 war geprägt durch ein deutliches Volumenwachstum, stark angestiegene direkte Materialpreise, Verkaufspreiserhöhungen und substanzielle Währungsverluste sowie auf dem Niveau des Vorjahres gehaltene operative Margen. Der Nettoumsatz stieg währungsbereinigt um 5,9%, in Schweizer Franken um 2,8% auf CHF 1’711 Mio. Der operative Cashflow (EBITDA) erhöhte sich um 3,0% und belief sich auf CHF 529 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 30,9%. Der Gewinn je Aktie nahm deutlich um 7,9% auf CHF 11.09 zu; währungsbereinigt betrug die Zunahme 10,9%. Für das Gesamtjahr 2026 geht die Unternehmensleitung von einem Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von 5 bis 6% und einer EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau aus. Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com sowie im Halbjahresbericht unter www.geberit.com/halbjahresbericht. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ende der Adhoc-Mitteilung

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