Skoda-Chef: Volkswagen will Partner für Indien-Geschäft noch 2026 finden

Neu Delhi, ⁠19. Aug (Reuters) - Volkswagen will nach den Worten von Skoda-Chef Klaus Zellmer die Suche nach einem Partner für das Indien-Geschäft noch in diesem Jahr abschließen. Die ‌Verhandlungen liefen, sagte der Chef der Volkswagen-Tochter am Mittwoch. Er sei zuversichtlich, dass eine Vereinbarung noch 2026 ⁠abgeschlossen werde. "Ich ⁠bin zutiefst davon überzeugt, dass wir stärker sein können, wenn wir einen lokalen Partner mit starken Wurzeln haben", sagte Zellmer am Rande einer Veranstaltung in Mumbai. Wen Volkswagen dabei im Auge hat, ‌wollte der Skoda-Chef nicht sagen.

Einem Medienbericht ‌zufolge spricht der Wolfsburger Autobauer mit dem indischen Industriekonglomerat JSW über ein Gemeinschaftsunternehmen. JSW hat demnach deutlich ⁠gemacht, dass es daran interessiert ist, die Mehrheit an ‌diesem Unternehmen zu halten. ⁠Bei Volkswagen ist Skoda für das Indien-Geschäft zuständig. Der indischen Zeitung "Economic Times" sagte Zellmer, sein Unternehmen sei offen dafür, die Kontrolle über das ‌Geschäft in Indien abzugeben.

Volkswagen ⁠ist seit mehr als zwei ⁠Jahrzehnten auf dem indischen Markt vertreten. Im vergangenen Jahr legte VW bei Absatz und Gewinn deutlich zu. Allerdings liegt der Konzern beim Marktanteil weit abgeschlagen hinter den Branchenspitzen wie Maruti-Suzuki, Tata, Mahindra und anderen asiatischen Herstellern.

(Bericht von Aditi Shah, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)