TAGESVORSCHAU: Termine am 19. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Docmorris, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk) 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/26 10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Tarifverhandlung für die über 270.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

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