TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. August

  
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen (15.00 Analystencall)
08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen
10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
11:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen
13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Deere & Co, Q3-Zahlen
 
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26
08:00 CHE: Handelsbilanz 7/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) Juni und 1. Halbjahr 2026
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe Juni und 1. Halbjahr 2026
08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:30 POL: Industrieproduktion 7/26
09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26
11:00 EUR: Bauproduktion 6/26
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 7/26

SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Pk Bitkom e.V. zu Gaming in Deutschland

10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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