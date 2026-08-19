Ukraines Parlament stimmt neuem Verteidigungsminister zu - Vorgänger fordert Wahlen

Kiew, 19. Aug (Reuters) - Inmitten ⁠neuer Korruptionsermittlungen gegen die Regierung hat das ukrainische Parlament am Mittwoch der Ernennung von Jewhenij Chmara zum neuen Verteidigungsminister zugestimmt. Die Personalentscheidung fiel in eine Phase neuer politischer Turbulenzen um Präsident Wolodymyr Selenskyj. Wenige Stunden zuvor hatten die Antikorruptionsbehörden Ermittlungen gegen eine stellvertretende Leiterin des Präsidialamtes wegen eines mutmaßlichen Geldwäsche-Skandals über rund 2,8 Millionen Euro bekannt gegeben. Zudem forderte Chmaras entlassener Vorgänger Mychailo Fedorow am späten Dienstagabend überraschend, trotz des anhaltenden russischen Angriffskrieges Wahlen abzuhalten, was als innenpolitischer Schlag ‌für Selenskyj gewertet wird.

Für Chmara, einen ehemaligen Offizier einer Spezialeinheit, stimmten 312 Abgeordnete, notwendig waren mindestens 226. Selenskyj hatte Chmara nach der Entlassung Fedorows im Juli zunächst zum kommissarischen Minister ernannt. Die Absetzung des 35-jährigen Reformers Fedorow hatte im vergangenen Monat zu seltenen Protesten mitten im ⁠Krieg geführt. Tausende Demonstranten forderten ⁠auf den Straßen seine Wiedereinsetzung und kritisierten die mangelnde Kommunikation der Regierung bei dem Umbau der Sicherheitsführung.

Chmara, der zuvor kurzzeitig den Inlandsgeheimdienst SBU kommissarisch geleitet hatte, gilt als Planer ukrainischer Angriffe tief im russischen Hinterland. Er übernimmt das Amt in einer kritischen Phase, in der die Ukraine mit schweren russischen Raketenangriffen und einem langsamen Vordringen der gegnerischen Truppen an der Front konfrontiert ist.

"DIE DROHNE DES PRÄSIDENTEN"

Chmara war nach den Protesten als Kompromisskandidat nominiert worden. Kritiker werfen Selenskyj jedoch mangelnde Kontinuität vor, da Chmaras zwei Vorgänger jeweils rund ein halbes Jahr im Amt waren. "Jewhenij Chmara ist die Drohne des Präsidenten: ‌fotogen, heroisch, gehorsam und ohne eigenes Betriebssystem", erklärte Mariana Besuhla, eine Abgeordnete der Präsidentenpartei.

Fedorow begründete ‌seinen Vorstoß für Wahlen mit einer Führungskrise im Land. Der demokratische Prozess in der Ukraine dürfe "nicht von Russland in Geiselhaft genommen werden", erklärte er. "Wir müssen einen rechtlichen, sicheren und realistischen Mechanismus finden, der es der Ukraine ermöglicht, ihren vollständigen demokratischen Prozess selbst unter den Bedingungen eines langen Krieges fortzuführen", sagte Fedorow. Er ließ offen, ob ⁠er selbst kandidieren würde. Jüngsten Umfragen zufolge könnte der populäre Ex-Minister Selenskyj in einer Stichwahl schlagen.

Wahlen sind unter dem in der Ukraine geltenden Kriegsrecht allerdings ‌gesetzlich verboten. Zudem lehnt eine Mehrheit der Bevölkerung einen Urnengang während des Krieges ⁠ab. Einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie vom 5. August zufolge halten 57 Prozent der Ukrainer Wahlen erst nach Kriegsende für möglich. "Er hat sich für einen populistischen Weg entschieden und dabei die Risiken und Herausforderungen für den demokratischen Wahlprozess heruntergespielt", sagte Lesja Bidotschko vom European Policy Institute in Kiew mit Blick auf Fedorow.

Es gebe derzeit keine realistischen Verfahren, um eine Wahl für Millionen von ‌Flüchtlingen im Ausland, Binnenvertriebene und Soldaten an der Front zu organisieren, betonte Bidotschko ⁠und fügte hinzu: "Derzeit sieht es nach einer eleganten Möglichkeit aus, ⁠die Rolle der Opposition einzunehmen, ohne die Verantwortung für die Umsetzung zu übernehmen."

"WIE EIN ERNSTES ULTIMATUM"

Fedorows Vorstoß stieß bei seinen Unterstützern auf geteilte Reaktionen. "Einerseits ist es derzeit keine gute Idee, Wahlen abzuhalten. Andererseits ist es wie ein ernstes Ultimatum an den Präsidenten, das ihn dazu bringen könnte, seine Personalentscheidungen zu überdenken", sagte der Demonstrant Iwan Hnatenko vor dem Parlamentsgebäude. Eine Unterstützerin Fedorows äußerte sich auf der Plattform Threads indes enttäuscht. Es sei eine Katastrophe, "wenn das schon Wahlkampf war", schrieb sie.

Die neuen Ermittlungen der Antikorruptionsbehörden belasten die Regierung zusätzlich. Den Angaben zufolge soll eine Gruppe um eine stellvertretende Leiterin des Präsidialamtes versucht haben, Kautionen für Beschuldigte in einem früheren Energieskandal über ein Geldwäsche-System in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro zu finanzieren. Selenskyj entließ kurz nach der Bekanntgabe die Vize-Chefin des Präsidialamtes, Iryna Mudra.

Mudra äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Die 51-Jährige ist seit ⁠März 2024 im Amt und verantwortlich für rechtliche Fragen. Die Ermittlungen schließen an ein Verfahren vom November wegen mutmaßlicher Schmiergelder in Höhe von rund 92 Millionen Euro beim staatlichen Atomenergiekonzern an. In diesen Vorgang soll auch Selenskyjs damaliger Stabschef verwickelt gewesen sein.

(Mitarbeit Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)