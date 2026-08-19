Märkte heute

Unterschätzung der Marktrisiken? Fokus auf Tech-Giganten

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es unter anderem um diese Werte: Öl, Raffinerie-Margen, US Midterms, Home Depot, Klarna, Baidu, Ondas, Innodata, ACM Research, Markel Group, Diageo und Coloplast.

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Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Marktüberblick: Unterschätzt der Markt die Risiken?

Nico schaut auf die aktuelle Marktbreite, Financial Conditions, steigende Renditen und die Frage, ob Anleger mögliche Risiken derzeit zu stark ausblenden. Außerdem geht es um Volatilität, Absicherungsmöglichkeiten und den Blick auf Anleihen.

SanDisk & SK Hynix: Das Niveau muss halten

Im Halbleiter- und Speicherbereich bleiben SanDisk und SK Hynix im Fokus. Wir schauen darauf, warum bestimmte Kursniveaus jetzt wichtig sind und was die Entwicklung für weitere Chipwerte wie ASML, Infineon, Marvell und Alphabet bedeuten kann.

Meta: Gerichtsprozess startet

Bei Meta beginnt ein wichtiger Gerichtsprozess. Nico ordnet ein, welche Risiken daraus für die Aktie entstehen könnten und worauf Anleger bei Meta jetzt achten sollten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon
SanDisk
Alphabet A
SK Hynix (GDR)
ASML
Meta
Marvell
Alphabet C
Ondas
Klarna
Home Depot
Diageo
ASML Holding (ADR)
Coloplast
Baidu
Innodata
Markel Group
ACM Research
Diageo ADR

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