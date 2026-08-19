Unterschätzung der Marktrisiken? Fokus auf Tech-Giganten

Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Marktüberblick: Unterschätzt der Markt die Risiken?

Nico schaut auf die aktuelle Marktbreite, Financial Conditions, steigende Renditen und die Frage, ob Anleger mögliche Risiken derzeit zu stark ausblenden. Außerdem geht es um Volatilität, Absicherungsmöglichkeiten und den Blick auf Anleihen.

SanDisk & SK Hynix: Das Niveau muss halten

Im Halbleiter- und Speicherbereich bleiben SanDisk und SK Hynix im Fokus. Wir schauen darauf, warum bestimmte Kursniveaus jetzt wichtig sind und was die Entwicklung für weitere Chipwerte wie ASML, Infineon, Marvell und Alphabet bedeuten kann.

Meta: Gerichtsprozess startet

Bei Meta beginnt ein wichtiger Gerichtsprozess. Nico ordnet ein, welche Risiken daraus für die Aktie entstehen könnten und worauf Anleger bei Meta jetzt achten sollten.