US-Finanzministerium stützt Anleihemarkt | Renditen sinken.

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US-Finanzministerium will seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen mehr als verdoppeln. Damit reagiert Washington auf den zuletzt starken Renditeanstieg am Treasury-Markt. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen war zeitweise auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen. Die Nachricht sorgte unmittelbar für Entspannung: Die Anleihekurse zogen an, die Renditen fielen deutlich. Wichtig: Bei den Rückkäufen handelt es sich nicht um ein neues QE-Programm der Fed. Ziel des Treasury ist es vielmehr, die Liquidität und Funktionsfähigkeit des Marktes zu verbessern. Für die Wall Street ist der Schritt kurzfristig positiv. Sinkende langfristige Renditen entlasten insbesondere Technologie- und Wachstumsaktien. Gleichzeitig zeigt die Intervention aber auch, wie groß die Nervosität angesichts steigender US-Staatsschulden und hoher Finanzierungskosten inzwischen ist.



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