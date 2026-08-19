US-Finanzministerium stützt Anleihemarkt | Renditen sinken.

Markus Koch · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

US-Finanzministerium will seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen mehr als verdoppeln. Damit reagiert Washington auf den zuletzt starken Renditeanstieg am Treasury-Markt. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen war zeitweise auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren gestiegen. Die Nachricht sorgte unmittelbar für Entspannung: Die Anleihekurse zogen an, die Renditen fielen deutlich. Wichtig: Bei den Rückkäufen handelt es sich nicht um ein neues QE-Programm der Fed. Ziel des Treasury ist es vielmehr, die Liquidität und Funktionsfähigkeit des Marktes zu verbessern. Für die Wall Street ist der Schritt kurzfristig positiv. Sinkende langfristige Renditen entlasten insbesondere Technologie- und Wachstumsaktien. Gleichzeitig zeigt die Intervention aber auch, wie groß die Nervosität angesichts steigender US-Staatsschulden und hoher Finanzierungskosten inzwischen ist.

*Werbung

Das könnte dich auch interessieren

Portfolio im Umbau
Berkshire kauft wieder Aktien: Neue Ära unter Abel?gestern, 12:00 Uhr · onvista
Berkshire kauft wieder Aktien: Neue Ära unter Abel?
Märkte heute
Unterschätzung der Marktrisiken? Fokus auf Tech-Gigantenheute, 10:57 Uhr · onvista
Nico Santura
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?heute, 13:00 Uhr · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crashheute, 12:05 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Traditionswert aus dem TecDax hat weiteres Potenzialgestern, 13:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen