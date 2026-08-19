WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 1. September

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AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Docmorris, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk) 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/26 10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Tarifverhandlung für die über 270.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen (15.00 Analystencall) 08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen 10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen 11;30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen 17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) Juni und 1. Halbjahr 2026 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe Juni und 1. Halbjahr 2026 08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 POL: Industrieproduktion 7/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26 11:00 EUR: Bauproduktion 6/26 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 7/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26 landesweit 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26 14:30 USA: CFNA-Index 7/26 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover 13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen (detailliert) 09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg 10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/26 08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:15 USA: ADP Beschäftigung 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26 16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen 09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026 22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen 22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen 22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE KOR: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26 14:30 USA: Realeinkommen 7/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln 10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin 10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen (14.00 Pk und Analystencall) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen 10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference 10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Autodesk, Q2-Zahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 03:30 CHN: Industriegewinne 7/26 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig) 08:00 NOR: BIP Q2/26 08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26 10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung DEU: LBBW, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26 07:00 FIN: BIP Q2/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig) 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26 08:00 SWE: BIP Q2/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:45 FRA: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26 08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26 09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26 11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig) 11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26 11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26 11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26 11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 16:30 USA: Callas Fed Verarbeitende Industrie 8/26 SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. SEPTEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten 12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen 22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q2/26 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26 08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitsosenquote 7/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: Bauinvestionen 7/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche. IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten ---------------------------------------------------------------------------------------

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