30-jährige Rendite USA - Höchster Stand seit 2007!

Die 30-jährige Rendite USA sendet aus technischer Sicht ein deutliches Signal: Der jüngste Zinsanstieg ist gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit dem Jahr 2007! Es wird also fast ein 20-Jahres-Hoch erreicht. Noch dramatischer sind allerdings die charttechnischen Auswirkungen, denn mit dem Sprung über die Hochs aus den Jahren 2023, 2025 und dem Frühjahr 2026 hat das Zinsbarometer den ultimativen Deckel bei gut 5 % gelüftet. Dank dieser Weichenstellung liegt ein aufsteigendes Dreieck – also ein klassisches, trendbestätigendes Muster vor. Der Aufwärtsdruck bei den Renditen dürfte also anhalten, und zwar solange, wie der Ausbruch über die Schlüsselmarke von 5 % Bestand hat. Rein rechnerisch ergibt sich aus der aufsteigenden Dreiecksformation ein Kursziel von gut 6,5 %. Diverse alte Hoch- und Tiefpunkte bei 5,90 % definieren auf dem Weg dorthin ein wichtiges Zwischenziel. Per Saldo bleibt die Zinsentwicklung ein Risikofaktor für risikotragende Assets, zumal die Renditen auf breiter Basis steigen. Besonders auffällig ist der Zinsanstieg in Frankreich, wo die „10-jährige“ über der 4 %-Marke notiert.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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